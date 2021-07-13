Министра аграрной политики Лещенко призвали не поддерживать агрогиганта 'Кернел'

Людмила Давыденко, вдова народного депутата Валерия Давыденко, который был найден убитым в прошлом году, опубликовала открытое обращение к министру аграрной политики и продовольствия Роману Лещенко. Основанием стало анонсированное публичное мероприятие "Кернел" 15 июля 2021 года, в котором должны принять участие министр, участники агрорынка и другие публичные лица.

Вдова политика в публикации в своем Facebook отмечает, что участие министра в мероприятии будет восприниматься как поддержка "Кернела", который неоднократно обвиняли в нарушении законов, нанесении вреда экологии в различных областях Украины, недружественных действиях в отношении малых и средних фермеров.

"Я призываю вас отказаться от участия в мероприятии, которое, для решения своих пиар-задач, организует один из самых проблемным участников украинского аграрного рынка!" – пишет Давыденко.

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"Приняв участие в "аграрном ринге", вы, тем самым, дадите повод компании, которая грубо нарушает закон, реализует курс на монополизацию аграрного рынка страны, пренебрегает правами фермеров, утверждать, что ее действия находят поддержку со стороны государства! Выступая на Всеукраинском форуме "Украина 30. Земля", вы заявили, что СНБО готовит санкции против компаний и лиц, которые несправедливо получают право на пользование землей. Уверена, "Кернел" и ее владелец Андрей Веревский должны быть рассмотрены в качестве кандидатов на включение в санкционные списки!" – добавила она.

"Я призываю других потенциальных участников "ринга" – Тимофея Милованова, Игоря Мазепу, Андрея Онистрата, Николая Горбачева, Екатерину Конащук, Ивана Слободяника, Михаила Соколова - также отказать"Кернел". Неправомерные захватнические действия должны получить справедливую оценку от профессионалов и общественности! Украине нужны качественный и прозрачный рынок земли, цивилизованные отношения в аграрном секторе, равные права всех сельскохозяйственных производителей, а не диктат агробаронов!" – резюмировала Давыденко.

Как сообщал OBOZREVATEL, крупнейший агрохолдинг Украины "Кернел" Андрея Веревского де-факто увеличил земельный банк и производственную базу за счет компании "Агродом", с которой связаны бизнес-интересы погибшего год назад депутата ВР Валерия Давиденко. В 2019 году между агропредприятием "Агродом" и холдингом "Кернел" было заключено соглашение об обеспечении займа. Однако, по мнению представителей владелицы "Агродом", юристы "Кернел" использовали договор на поглощение компании. Сейчас родные Давыденко пытаются добиться возвращения СП "Агродом" его матери, которая является законной владелицей компании.

"В 2020 году контроль над 76% СП" Агродом "перешел к структурам и лицам, связанным с "Кернелом". Валентина Давыденко, которой принадлежит 100% собственности на предприятие, никакой компенсации за потерянные корпоративные права не получила", – заявляют юристы, ведущие дело.