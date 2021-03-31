Маркетинг стрімко змінюється, форми та способи комунікації зазнають трансформацій, поведінка споживачів ускладнюється, а командам потрібно бути ще більш залученими в побудову стратегії та комунікацію зі споживачами.

Сьогодні на маркетинг впливають і кризи, і пандемія, і загалом зміни у світі й відповідні до цього тренди. Маркетинг стає складнішим і вимагає відповідних рішень. Незважаючи на це, тут досі панують міфи та тенденція до спрощень, які заважають бізнесу розвиватися. Ба більше – нові тренди й трансформації сприяють появі й нових міфів.

Міф 1

Саме якісний продукт приводить нових споживачів

Цей міф про те, що необхідно всі сили спрямувати на створення якісного продукту та його вдосконалення. І тоді він сам себе зарекомендує на ринку, його якість говоритиме сама за себе. Проте сьогодні ринок пропонує безліч товарів, і створення продукту або пропонування послуги без побудування бренду – програшне рішення. Думка "головне – створити продукт, а бренд не має значення" хибна. Оскільки сьогодні бренд – це все ще головний комунікатор з аудиторією, він розповідає про цінність і робить ваш бізнес упізнаваним. Та й коли світ живе в режимі онлайн/офлайн і покупки й процеси, пов’язані з цим, змінилися, важливість бренду актуалізувалася.

Міф 2

Початківцям, а тим паче досвідченим підприємцям, не потрібна експертна думка

Часто підприємець упевнений, що оскільки він самостійно започаткував власну справу, то впорається з усіма процесами і зможе сам їх вести. Проте рішення не залучати фахівців і не створювати відповідну команду може стати згубним для вашої справи. Варто враховувати і те, що комунікація з клієнтами та розуміння їхньої поведінки безпосередньо впливають на продажі. Наслідком слабкої компетенції, нестачі експертності є слабкий маркетинг, який робить ваш бізнес нестабільним, вразливим і неконкурентним.

Важлива експертність і для вибудовування стратегії та загальної концепції бізнесу, окреслення чітких цілей. Часто підприємець самостійно, без допомоги сильної команди не може реалізувати ці фактори.

Міф 3

Креатив понад усе

З попереднім міфом пов’язане й це упередження. Сьогодні звідусіль чути про креатив, усі підприємці намагаються саме на цьому зосередитися. Такі методи, як-от стратегія, експертиза, дослідження, планування, їм здаються застарілими. Вони переконані, що сучасній людині потрібне інше. Проте всі ці фактори мають значення. Шукати креатив і намагатися всіх здивувати, не уклавши, скажімо, фундамент, який дасть і компанії, і споживачу розуміння бренду, небезпечно для бізнесу.

Наприклад, як належить працювати із креативними матеріалами:

♦ Ви повинні чітко розуміти, як має змінитися споживча поведінка протягом комунікаційної кампанії, над якою ви працюєте.

♦ Ви маєте сформулювати своє ключове повідомлення.

♦ Ви мусите знати, яку саме асоціацію хочете закріпити у свідомості клієнтів.

♦ Ви маєте постійно пам’ятати, на задоволенні яких саме потреб робите акцент і яка цінність, що її несе ваш бренд, сприяє задоволенню цих потреб.

♦ Вам необхідно враховувати критерії вибору бренду, якими користуються ваші клієнти, і переконатися в тому, що ваша комунікація працює з пріоритетними критеріями

♦ І звичайно ж, ваші креативні матеріали мають бути настільки емоційно та естетично привабливими, щоби змусити споживачів не тільки звернути увагу на комунікацію, а й сформувати необхідний асоціативний зв’язок.

Міф 4

Поки запустимося без реклами

Саме така думка часто спіткає підприємців, особливо початківців. Вони вважають, що спочатку бізнесу необхідно заробити, а вже потім робити рекламу. Проте не варто сприймати рекламу як щось додаткове та опціональне. Насправді, як уже зазначалося раніше, комунікація та брендування відіграють неабияку роль у розвитку бізнесу. З точки зору заощаджень, то ви радше програєте, якщо будете відкладати гроші на рекламу або в якийсь момент віддасте за це велику суму. Крім того, ви все одно витрачатимете на просування. Чи є сенс це робити, ігноруючи один з потужних інструментів?

Міф 5

Що коротше, то краще

В інформаційному просторі склався міф про те, що повідомлення для споживачів мають бути короткими й саме в такому форматі вони здатні привертати увагу. Проте, коли ви створюєте рекламу, головною метою є не намагання вкластися в таймінг, а побудова якісної комунікації. Сьогодні комунікація зі споживачами стала складнішою. Одна з її головних цілей – насамперед змінити поведінку споживача. По-перше, спробуйте зацікавити клієнта своїм повідомленням так, щоб це стало мотивацією зробити першу покупку. Крім цього, переконайте, що ваш товар або послуга має цінність. І нарешті – розкажіть історію, адже саме це познайомить споживача з вами та допоможе розпочати діалог. Історія має більшу користь, ніж короткий, але не місткий слоган або відеоролик.

Висновок

Створюючи бізнес, варто замислюватися над багатьма факторами та застосовувати різні методи, способи, які будуть помічними для вашої справи. В українському бізнесі ще й досі чимало з них сприймають як незаперечні істини й інструкції. Варто мислити глибоко, ширше бачити можливості для підприємця, на практиці доводячи, що міфи – це лише міфи, а правильна стратегія та неупереджене мислення здатні зробити ваш бізнес успішним та потрібним споживачу.