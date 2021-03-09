Мать Витренко заявила, что без ее сына Украина бы 'была банкротом', и объяснила огромную премию от 'Нафтогаза'

Мать и.о. министра энергетики, экс-нардеп Наталья Витренко заявила, что ее сын Юрий Витренко оправданно получил вторую часть премии от "Нафтогаза" в размере 94 млн грн. Она уверена, что без участия ее сына в судах против "Газпрома" Украина бы "уже была раздета, банкротом".

Об этом она заявила в интервью журналистке Наташе Влащенко в ее ютуб-программе "Vласть vs Vлащенко". Чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца. На вопрос о премии своего сына политик объяснила: "Он получил выигрыш в Стокгольмском арбитраже. Если бы не его роль в Стокгольмском арбитраже, то Украина была бы уже раздета, банкротом".

При этом Наталья Витренко выступила категорически против наблюдательного совета "Нафтогаза", высоких премий и заработных плат в государственном предприятии.

"Наблюдательный совет из иностранцев установил такие зарплаты... Я категорически против таких наблюдательных советов, такой оплаты труда руководству "Нафтогаза", я категорически против таких премий. Но откуда взялась премия? Был заключен контракт, что если будет выигрыш в суде, то вот будет такая премия. Это же он не украл...", – объяснила Витренко.

Напомним, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) расследует возможное преступление (злоупотребление властью, ст. 364 УК) при выплате премии и.о. министра энергетики, бывшему топ-менеджеру "Нафтогаза" Юрию Витренко в размере 7,2 млн долларов.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Чистый консолидированный убыток НАК "Нафтогаз Украины" за январь-сентябрь 2020 года составил 17 млрд грн. В то же время председателю правления компании Андрею Коболеву начислили 229 млн грн премии.

В 2018 году глава "Нафтогаза" заработал 286,5 млн грн. Из них 261 млн грн – премия за победу над "Газпромом" в Стокгольмском арбитраже.