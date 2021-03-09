Мать Витренко заявила, что без ее сына Украина бы "была банкротом", и объяснила огромную премию от "Нафтогаза"
Мать и.о. министра энергетики, экс-нардеп Наталья Витренко заявила, что ее сын Юрий Витренко оправданно получил вторую часть премии от "Нафтогаза" в размере 94 млн грн. Она уверена, что без участия ее сына в судах против "Газпрома" Украина бы "уже была раздета, банкротом".
Об этом она заявила в интервью журналистке Наташе Влащенко в ее ютуб-программе "Vласть vs Vлащенко". Чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца. На вопрос о премии своего сына политик объяснила: "Он получил выигрыш в Стокгольмском арбитраже. Если бы не его роль в Стокгольмском арбитраже, то Украина была бы уже раздета, банкротом".
При этом Наталья Витренко выступила категорически против наблюдательного совета "Нафтогаза", высоких премий и заработных плат в государственном предприятии.
"Наблюдательный совет из иностранцев установил такие зарплаты... Я категорически против таких наблюдательных советов, такой оплаты труда руководству "Нафтогаза", я категорически против таких премий. Но откуда взялась премия? Был заключен контракт, что если будет выигрыш в суде, то вот будет такая премия. Это же он не украл...", – объяснила Витренко.
Напомним, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) расследует возможное преступление (злоупотребление властью, ст. 364 УК) при выплате премии и.о. министра энергетики, бывшему топ-менеджеру "Нафтогаза" Юрию Витренко в размере 7,2 млн долларов.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Чистый консолидированный убыток НАК "Нафтогаз Украины" за январь-сентябрь 2020 года составил 17 млрд грн. В то же время председателю правления компании Андрею Коболеву начислили 229 млн грн премии.
В 2018 году глава "Нафтогаза" заработал 286,5 млн грн. Из них 261 млн грн – премия за победу над "Газпромом" в Стокгольмском арбитраже.
Еще почти 700 млн грн топ-менеджеры "Нафтогаза" должны получить по итогам всего процесса против российской компании.
Позже СМИ рассказали, что аудит "Нафтогаза" обнаружил, что из-за финансовых нарушений в компании бюджет недополучил 75 млрд грн. В "Нафтогазе" подтвердили, что получили от Госаудитслужбы акт ревизии и предоставили свои возражения.