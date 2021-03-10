Маск за сутки заработал рекордные $25 млрд – Bloomberg

Предприниматель, основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск разбогател за сутки на рекордную сумму – $25 млрд. Состояние американца составляет $174 млрд, он идет вторым в рейтинге самых богатых людей после основателя Amazon Джеффа Безоса ($180 млрд).

Одна из ключевых причин – 20%-й скачок акций Tesla Inc. 9 марта – самый большой за более чем год. Об этом сообщает Bloomberg.

Маск и Безос боролись за первое место в индексе богатства Bloomberg с тех пор, как основатель Tesla занял его место в январе. Тогда его состояние достигло $210 млрд. С тех пор Безос вернул себе титул самого богатого человека в мире, поскольку акции производителя электромобилей упали аж на 36%.

Ранее Маск заявил, что создаст новый город в штате Техас. Его назовут Звездная база. Предприниматель рассказал, что по площади город будет значительно больше деревни Бока-Чика, где находится космодром SpaceX. Маск также отметил, что в Старбэйзе будут очень хорошо относиться к собакам, а его руководитель будет носить титул "doge".

В Украине в 2022 году должен появиться спутниковый интернет Starlink от компании SpaceX Илона Маска. Услугу предзаказа можно оформить за $99.

Как сообщал OBOZREVATEL: