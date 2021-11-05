Курс доллара достигнет рекордной отметки: опубликован прогноз

В Украине курс доллара с 5 до 13 сентября увеличится с 25,25 до 25,15 грн/$. Одна из причин: компании будут активнее продавать валюту и покупать гривню, для проведения расчетов за прошедший месяц.

Об этом OBOZREVATEL рассказал Сергей Родлер, аналитик TeleTrade. Это снижение приведет к тому, что доллар достигнет рекордно низкой отметки в 2021 году. "Заметна активизация компаний, которым необходимо “закрывать” октябрь, что будет способствовать нехватке гривни и позитивно повлияет на ее стоимость. Ожидаем курс вблизи 26,15 грн/$", – спрогнозировал эксперт.

На валютный рынок также повлияло заявление Федеральной резервной системы США (аналог украинского НБУ). Они сообщили, что не будут повышать процентные ставки (что привело б к подорожанию денег).

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"Эти слова позволили сохранить позитивные настроения на рынке...На самом деле все действия ФРС продуманы наперед – другого выхода у них нет, так как любое неосторожное слово может привести к краху рынка и взлету доллара", – добавил эксперт.

"По сути ведомство оставило себе путь к постепенному сворачиванию мер поддержки с наименьшими последствиями. Рост цен должен замедлится к середине следующего года, а уж если этого не произойдет, то можно повышать ставки и все к этому будут готовы", – отметил эксперт.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Украине задержали организаторов международной группировки фальшивомонетчиков, которая сбывала крупные суммы подделок.

В СБУ рассказали, что были задержаны пять человек из разных регионов Украины, а также несколько иностранцев. Фальшивки сбывали за 50% от номинальной стоимости доллара США.