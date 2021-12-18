Курс биткоина может резко измениться: озвучен прогноз

Курс биткоина с 18 до 26 декабря может увеличиться с 46 тыс. до 54,1 тыс. долларов. Однако также возможен сценарий, при котором первая криптовалюта подешевеет до 40 тыс. долларов.

Об этом в комментарии OBOZREVATEL рассказал Анжей Ковальчук, главный стратег по криптовалютам компании TomiEx. "Биткоин на неделе с 20 по 26 ноября будет колебаться в рамках 40100-54140 долларов с претензией на рост к максимуму этого месяца. Однако, говорить о потенциале роста максимуму с уверенностью не приходится. Под конец года трейдеры и инвесторы будут увлечены фиксацией прибыли, а не открытием новых позиций", – отмечает эксперт.

Видео дня

Значит, предпоследняя неделя этого года будет волатильной и принесет максимальную прибыль тем, кто работает внутри дня, а не инвестирует с целью среднесрочного удержания биткоин.

Новости, которые инвесторы учитывают, сконцентрированы вокруг инфляции в мире, коронавируса в целом и нового штамма "омикрон" в частности, а также интересны события в мире криптовалют, которые свидетельствует о развитии индустрии. Именно последний триггер будет поддерживать спрос на активы и станет причиной их покупки как инвестиционного инструмента, а не спекулятивного.

"Обращаясь к массовому инвестору в крипто рынок вы получите ответ, что биткоин поднимется к уровню 80000-120000 долларов, а значит на просадку цен вниз такие инвесторы реагировать будут спокойно", – нрврпми Ковальчук.

Биткоин стоит расценивать как рисковые инвестиции в "цифровое золото", которые могут либо позволить приумножить капитал, либо же приведет к потерям потраченных средств.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, Китай ввел запрет на все операции с криптовалютой, признав незаконными все транзакции, связанные с криптоактивами. Это привело к существенному снижению курсов ряда криптовалют.