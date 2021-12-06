Купить квартиру станет дороже: когда начнет повышаться стоимость жилья в Киеве

Цены на квартиры в новостройках Киева стабилизировались до марта 2022 года. При этом, по словам экспертов, пик роста цен уже пройден.

По информации РБК-Украина, по итогам ноября, цены на квартиры лишь вырасли в 7% жилых комплексов. Речь идет об объектах классов:

эконом;

комфорт.

"До марта 2022 года на первичном рынке Киева стоимость жилья эконом- и комфорт класса будет оставаться без изменений. По итогам ноября, цены на квартиры в объектах эконом- и комфорт-класса изменились лишь в 7% жилых комплексов этих категорий", – говорится в сообщении.

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В ближайшие 2 месяца колебания стоимости квадратного метра на первичном рынке жилья в крупнейших городах Украины не превысит 0,5-1%, прогнозирует президент Ассоциации специалистов по недвижимости Юрий Пита. При этом он подчеркивает: это будет главным выразителем ценовой стабилизации.

В свою очередь, основатель и управляющий партнер девелоперской компании Concept Group Михаил Подвысоцкий отмечает, что в ближайшие 2-3 месяца рост стоимости квадратного метра будет только точечный. Т.е., цены будут расти только в отдельных проектах и преимущественно исключительно из-за перехода к новой стадии строительства.

По итогам 2021 года стоимость жилья на первичном рынке столицы выросла на 25-35%. По словам Подвысоцкого, самый большой рост цен зафиксирован в новых объектах классов комфорт и комфорт+.

Меньше всего подорожали объекты эконом-класса. Их стоимость увеличилась на 10-15%.

Подорожание квартир в 2021 году в Киеве было продиктовано рядом факторов. В частности:

удорожанием самого строительства;

высокой активностью граждан, покупавших жилье на начальных стадиях строительства с целью сохранения собственных средств.

"Сейчас же возможности инвесторов почти удовлетворены, так что с ноября до конца зимы динамика цены первичное жилье в этих классах прекращают рост. Первое оживление следует ожидать с началом весны", – констатируют эксперты.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Украине разрабатывают законопроект, согласно которому граждан могут обязать уплачивать налог в 18% от покупки квартиры или автомобиля. Норма будет касаться тех украинцев, которые не смогут объяснить происхождение средств.

Речь идет о том, что если сумма приобретенного автомобили или недвижимости будет значительно превышать доходы человека, то налоговая будет направлять ему запрос. Если объяснить происхождения средств не удастся, то придется платить налог.

Сама же налоговая будет видеть покупку в реестре. После чего – сравнивать ее стоимость с доходами.

Кроме того, с 1 сентября украинцам начали начислять штрафы за неуплату налогов на квартиру. Размер штрафа зависит от того, как сильно был просрочен платеж.