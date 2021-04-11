Крымчане начали массово жаловаться на рост цен: Керченский мост не помог
В оккупированном Крыму с начала 2021 года стоимость продуктов ускорила рост.
Местные жители признают, что постройка Керченского моста не помогла полуострову. Об этом в Twitter сообщил блогер Крымский бандеровец.
Также крымчане отмечают, что при Украине автономной республике жилось лучше.
"Крымчане жалуются на рост цен: "Вот построят мост", "Уверенно идём ко дну", "Война правительства с ценами закончилась. Цены победили и обещают парад", "Царь хороший, инфляция плохая", "В Крыму раньше многие жили прилично. Сейчас – минимум", – цитирует людей блогер.
В то же время пользователи сети иронизируют, что Керченский мост позволил жителям ездить в Россию для закупки продуктов подешевле.
"Как не помог? Керчане теперь в Краснодар ездят по нему за продуктами. Дешевле машину заправить и скупиться в Краснодаре чем в Керчи. До оккупации было всё наоборот, только на пароме", – резюмировал Август Ландмессер.
Как сообщал OBOZREVATEL, в конце 2020 года жители Крыма также активно жаловались на рост цен на полуострове.
В частности, жительница Алушты, автор блога "Семейка А из Крыма" на YouTube, показала ценники в одном из магазинов города. По ее словам, за последние дни цены выросли до 20%.
Рис стоит 56 руб (21 грн) за кг обычной крупы и 90 руб (34,6 грн) за кило пропаренного.
Бутылка растительного масла (0,9 л) – от 99 до 125 руб (38-48 грн).
Гречка (0,9 кг) – 84 руб (32,3 грн).
Макароны (0,4 кг) – 55 руб (21,1 грн).