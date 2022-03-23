Крупнейший мировой банк заявил о своем выходи из России

Один из крупнейших мировых банков Креди Агриколь заявил о том, что приостанавливает свой бизнес в России. Банк поддержал Украину и приостановил всю коммерческую деятельность.

Об этом говорится в заявлении на сайте компании. "С самого начала конфликта Группа прекратила новое финансирование российских компаний и всю коммерческую деятельность в России. Группа связалась со своими международными корпоративными клиентами, чтобы установить условия приостановки услуг, предоставляемых на местном уровне Crédit Agricole CIB, которые вступят в силу в ближайшие недели", – говорится в заявлении.

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Также банк принял решение оказать помощь сотрудникам из Украины, которые были вынуждены временно искать убежище. Их принимают в польских филиалах банка, помогают найти жилье.

Как сообщал OBOZREVATEL, в России вторую неделю подряд недельная инфляция по официальным данным составляет 2% (такими темпами за год цены могут взлететь на 104%). Некоторые товары при этом уже подорожали почти на 92%, хотя в официальную статистику этот рост не попал.

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