Компания российского олигарха Абрамовича предупредила о возможном дефолте

Металлургическая компания Evraz, подконтрольная российским олигархом Романом Абрамовичем, заявила о возможном дефолте. Причина – блокирование ее выплаты по долгу. В компании считают, что платеж был заблокирован из-за решения Министерства финансов Британии внести Абрамовича в список подсанкционных лиц.

Об этом идет речь в сообщении Evraz на сайте Лондонской биржи. Уверяется: кроме проблем с финансовой инфраструктурой у компании нет предпосылок для вхождения в дефолт.

В Evraz'е отмечают, что средства были направлены 16 марта, за два дня до срока погашения. Однако согласно сообщению платежного агента, сумма так и не была погашена и остается заблокированной для получения банком-корреспондентом

"Эмитент (организация, которая выпускает ценные бумаги для развития и финансирования своей деятельности. – Ред.) получил подтверждение, что до конца рабочего дня 18 марта 2022 года основной платежный агент не получил платеж. На основании этого подтверждения эмитент сообщил о потенциальном дефолте", – говорится в сообщении.

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Как известно, Абрамович, который принял решение продавать свой клуб "Челси", из-за санкций лишил футболистов главного спонсора. Так, компания Hyundai приостановила сделку с клубом после того, как правительство Великобритании наложило санкции на Абрамовича.

Активы Абрамовича заморозили, в том числе действующего чемпиона Европы и мира "Челси", в рамках реакции правительства Великобритании на вторжение России в Украину.

Как сообщал OBOZREVATEL, 24 февраля стало известно, что Роману Абрамовичу запретили въезд в Великобританию. Как сообщили СМИ, сотрудники иммиграционной службы получили инструкции – сделать невозможным для Абрамовича пребывание на территории Великобритании.

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