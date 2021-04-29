Коболев планирует обжаловать свое увольнение из 'Нафтогаза' в суде

Андрей Коболев, которого уволили с должности главы НАК "Нафтогаз Украины", собирается обжаловать это решение в суде.

Об этом сообщает пресс-служба компании в Facebook. "Он отметил, что несмотря на манипулятивность вчерашних кадровых решений Кабинета Министров Украины, они вступили в силу. Андрей Владимирович намерен оспаривать свое увольнение, однако подчеркнул, что эти процессы никоим образом не повлияют на работу Группы", – говорится в сообщении.

Кроме того, Коболев попросил правление и директоров дивизионов и функций группы максимально сохранить высокие стандарты работы и продолжить начатые проекты и инициативы: "Главное, о чем я вас прошу – сохранить ту динамику, которая была у нас в течение последнего года, и реализовать базовые решения, которые были приняты, чтобы обеспечить развитие добычи, розничного бизнеса и других стратегических направлений Группы Нафтогаз. Важно, чтобы максимально сохранилась команда, которая способна продолжить работу и воплотить в жизнь все, что планировалось", – сказал он.

Ранее Андрей Коболев прокомментировал решение Кабмина и попрощался с компанией. Он отметил, что позволил себе последнюю приятность, как глава "Нафтогаза", – подписал решение о начале сейсмических работ на Черноморском шельфе.

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