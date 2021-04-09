Из-за олигарха Веревского бизнес терпит миллиардные потери: у Рады требуют исправить ситуацию

В Украине предприниматели, которые занимаются производством готовой аграрной продукции, потребовали отменить снижение ставки НДС для отдельных групп аграриев с 20 до 14%. Из-за решения, которое приняли в угоду олигарха и владельца "Кернел" Андрея Веревского и с помощью его депутатской группы "Довіра", бизнес терпит миллиардные потери, а цены на продукты приходится повышать.

Об этом говорится в сюжете телеканала OBOZREVATEL (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца). Встреча предпринимателей с главой налогового комитета Даниилом Гетманцевым произошла 9 апреля. Так, разницу в ставках вынуждены уплачивать перерабатывающие компании. Те, кто поставляют украинцам готовую продукцию: мясо, молоко, молокопродукты и т.д. Они, как и раньше, платят свои 20% НДС еще и разницу за крупные холдинги, такие как "Кернел", в 6%.

Сейчас по словам главы профильного комитета Данила Гетманцева, рассматривается возможность исправить ошибку. Для этого Верховная Рада должна внести изменения в Налоговый кодекс и вернуть единую ставку НДС и для сырьевиков, и для перерабатывающей отрасли.

"Мы встречались с представителями мукомолов, мясной и молочной сфер. Они жаловались на неудовлетворительное состояние своих сфер, которое возникло из-за решения снижения ставки НДС для отдельных групп. Предприниматели потеряли по 5 млн грн...Это недопустимо, чтобы поддерживалась сырьевая сфера, а не переработка", – говорит Гетманцев.

Сам закон якобы должен был привести к уменьшениям скруток. Однако в результате в Украине резко подорожали продукты, а скруток стало только больше.

"Мы считаем, что вся тяжесть уплаты НДС в итоге переложена на конечного потребителя, на производителя конечной продукции", – заявил представитель "Хлебодара" Борис Шестопалов.

Производители готовый продукций настаивают: решение принимали без их ведома, а такое новшество привело к финансовым потерям как бюджета страны, так и компаний. По разным оценкам крупные агрохолдинги смогут сэкономить как минимум 16 млрд грн.

Производители молочной продукции из-за низкой ставки для сырьевиков потеряют около 1 млрд грн в год. И все потери вынужден компенсировать конечный потребитель – каждый украинец, который покупает продукты на рынках и в супермаркетах. Из-за решения, которое приняли в угоду Андрея Веревского, дорожают и другие продукты питания: мясо, птица, молочка.

"Выгодополучатель – большие холдинги, которые экспортируют зерновые или масленичные...Считаю, что очень небольшой процент бизнеса получил выгоду. А от людей которые потеряли от законопроекта, это 95%", – рассказывает Александр Скорик, глава Совета ассоциации мясной продукции.

Предприниматели настаивают: ставки НДС нужно менять в ближайшее время. Без такого шага крупные олигархи продолжат экономить на производстве сырья, а производители готовой продукции потеряют миллиарды гривен и вынуждены будут повышать цены для украинцев.

Как ранее писал глава редакционного совета OBOZREVATEL Михаил Бродский, монобольшинство прогнулось под группку из 20 депутатов под названием "Довіра". Управляет ею аграрный олигарх Андрей Веревский. Уже после принятия бюджета, после полного провала финансирования медицины он продавил преступный и лоббистский закон – снизил для себя и нескольких крупных аграриев НДС с 20 до 14%. В результате все мы в разгар пандемии потеряем 16 млрд грн.