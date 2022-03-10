Идет через Польшу. Укрпочта возобновила международную доставку более чем в 30 стран мира

Компания Укрпочта возобновила международную доставку более чем в 30 стран мира, она осуществляется транзитом через Польшу и дальше отправляется международными авиалиниями. Как сообщил министр инфраструктуры Александр Кубраков, на днях отправился первый грузовой рейс в США в партнерстве с Windrose с посылками украинских предпринимателей на экспорт по маршруту Варшава – Нью-Йорк.

В обратном направлении из Соединенных Штатов в Украину прибыла гуманитарная помощь. "Эти рейсы будут регулярными. Следующий – 15 марта", – написал в своем Facebook Кубраков 10 марта.

Министр добавил, что Укрпочта продолжает работать в полном объеме и предоставляет услуги во всех населенных пунктах Украины, где это безопасно для работников и клиентов. При этом в особо горячих точках пересылка посылок возможна в рамках больших городов.

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"Обеспечение населения пенсиями и субсидиями было одним из самых серьезных вызовов первой недели войны. Однако компании удалось оперативно отреагировать на новые реалии. В настоящее время более 3 миллионов клиентов главной почты страны, независимо от местопребывания в Украине, могут получить социальные выплаты. Это особенно важно в условиях, когда тысячи украинцев вынуждены оставить собственные дома в поисках безопасного убежища", – отметил Кубраков.

Как сообщал OBOZREVATEL, на Черниговском направлении подразделения ВСУ продолжают наносить оккупантам сокрушительные потери. Так, в ходе сражения с противником украинские армейцы в качестве трофеев заполучили 10 рабочих танков и один ЗРК.

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