"Харьковоблэнерго" из-за коррупции теряет до $30 млн ежегодно, – представитель акционера

Из-за коррупции "Харьковоблэнерго" теряет от $12 до 30 млн ежегодно. Менеджмент компании фактически не отчитывается перед акционерами из-за отсутствия Наблюдательного совета.

Об этом заявил директор по рискам и безопасности Smart Holding Иван Герасимович в ходе международной конференции "Anti-Fraud в цифровом мире". Отметим, в феврале 2021-го Smart Holding стал акционером "Харьковоблэнерго", а 65% акций принадлежит государству, передают "Українські новини".

Он также назвал возможные схемы:

злоупотребления на тендерных закупках;

отсутствие учета от 40 до 90% электроэнергии, которую поставляют предприятиям.

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"Например, какая-то компания потребила электроэнергии на 1 млн грн, при этом официально уплатила только 10% ее стоимости. Половина стоимости неучтенных объемов электроэнергии уходит наличными менеджменту ("Харьковоблэнерго" - ред.), а остальное — это прямая выгода предприятия", – сказал Герасимович.

Стоимость товаров и услуг, которые компания закупает у поставщиков, в разы превышает предложения рынка. В качестве примера представитель акционера привел закупку АТ "Харьковоблэнерго" вакуумных выключателей, контракт был подписан в августе 2021 года. Стоимость по некоторым позициям была завышена на 117%.

"По году – это (ущерб от злоупотреблений – ред.) от $12 до 30 млн по одному государственному предприятию. Соответственно, возникает денежный поток, который идет мимо государства, мимо акционеров", – отметил представитель акционера.

Напомним, ранее издание "Наші Гроші" подсчитало: в 2021 году "Харьковоблэнерго" закупило оборудование, материалы и услуги на сумму свыше 2,5 млрд грн.Цены закупок в среднем на 30-40% превышали рыночные.

В феврале 2021-го областная прокуратура провела обыски в "Харьковоблэнерго". Речь, в частности, шла о умышленном занижении объемов потребления электроэнергии для отдельных предприятий в рамках договоренностей.

Как ранее писал OBOZREVATEL, компания Smart Holding (Cyprus) LTD, бенефициаром которой является Вадим Новинский, объявила о начале процедуры созыва внеочередных общих собраний акционеров АО "Харьковоблэнерго" и ЧАО "Харьковэнергосбыт". Их целью является построение прозрачной и эффективной системы корпоративного управления.