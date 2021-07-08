'Газпром' решил не увеличивать поставки газа, несмотря на дефицит в ЕС

Российский "Газпром" решил не увеличивать поставки газа через территорию Украины, несмотря на дефицит "голубого топлива" в странах Европы. В частности, среднесуточный транзит составлял 124 млн куб. м.

В июне 2021 года транзит через украинскую ГТС в Европейский Союз составил 3,72 млрд куб. м, что почти равно показателям мая. Об этом сообщает "Оператор ГТС Украины".

"Газпром" использует все ранее забронированные мощности и не проявил заинтересованности в дополнительных транзитных мощностях, несмотря на рекордный рост цен на европейских рынках газа", – говорится в сообщении.

С апреля "Оператор ГТС Украины" выставлял на месячный аукцион дополнительные мощности точки соединения "Суджа" на границе РФ-Украина в объеме 63,7 куб. м в сутки. Однако эти мощности не были забронированы, а это значит, что "Газпром" не планирует поставлять дополнительные объемы газа в ЕС, несмотря на дефицит в Европе. Это уже привело к росту цены на газ до исторического максимума с 2008 года – более 450 долларов за тысячу кубометров.

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При этом ПХГ Европы не заполнены и наполовину, а вскоре ситуация только усложнится: до 10 июля будет остановлена магистраль Ямал-Европа, а с 13 по 23 июля из-за планового техобслуживания останавливается газопровод "Северный поток-1". Несмотря на эти обстоятельства дополнительные мощности на июль опять не были выкуплены.

Гендиректор "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон отметил, что Европейскому Союзу следует дать оценку действиям "Газпрома" и остановить злоупотребление доминирующей рыночной позицией со стороны России с целью добиться одобрения запуска проекта "Северный поток-2".

Напомним, что одна из причин, по которой растут цены на газ: "Газпром" ограничивает поставки газа в ЕС. Украина предлагает использовать дополнительные возможности газотранспортной системы, чтобы полностью компенсировать запрос на голубое топливо. Однако Россия сдерживает продажи. Это может быть связано с двумя факторами:

РФ таким образом доказывает необходимость запуска дополнительного канала поставок – "Северного потока-2";

из-за ограничения предложения искусственно завышаются цены, это позволяет зарабатывать больше, продавая меньше.

Как сообщал OBOZREVATEL, Конгресс США может заставить президента Джо Байдена усилить санкции против "Северного потока-2". В частности, американский лидер может оказаться под мощным давлением демократов.