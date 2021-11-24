ЕС призвал отменить указ Путина о продаже в России товаров из ОРДЛО

В Европейском союзе призвали Россию отменить решение о допуске товаров из ОРДЛО (временно оккупированные территории Украины) на территорию своей страны. Президент РФ Владимир Путин подписал указ еще 15 ноября.

Спикер внешнеполитической службы ЕС Петер Стано также призвал российское правительство прекратить принимать меры, которые только провоцируют дальнейшее обострение конфликта на востоке нашей страны. Об этом говорится в заявлении на сайте Евросоюза, опубликованном 24 ноября.

"ЕС выражает сожаление по поводу подписанного президентом Путиным российского указа об упрощенных правилах торговли, разрешающих меры доступа для увеличения доступа товаров на временно неподконтрольные правительству районы Донецкой и Луганской областей Украины и из них. Указ направлен на дальнейшее отделение временно неподконтрольных правительству территорий, что противоречит целям Минских соглашений", – заявил Стано.

Видео дня

Спикер также отметил, что такие действия РФ нарушают суверенитет и территориальную целостность Украины, в том числе касательно таможенного контроля. "Они могут усилить напряженность и продлить статус-кво, препятствуя будущему процессу реинтеграции", – добавил Стано. Он также заявил, что ЕС будет продолжать вести политику непризнания в этом вопросе.

Указ Путина фактически признал ОРДЛО единой торговой зоной с территорией России. А следовательно, ускорил интеграцию этих территорий в ее состав. Также это допустило оккупированные территории к российским госзакупкам.

В связи с этим примечательно, что срок действия документа самим указом определяется политическим урегулированием ситуации на Донбассе на основе Минских соглашений. При этом целью его принятия указывается "недопущение снижения уровня жизни в условиях продолжающейся экономической блокады". На выполнение указа правительство РФ получило месяц.

OBOZREVATEL сообщал ранее о том, что Евросоюз намерен ввести санкции против ЧВК "Вагнер". Министры согласились составить список лиц, которые могут попасть под такие санкции. Ограничения могут коснуться и других компаний, которые сотрудничают с группой Вагнера.