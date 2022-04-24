Энергетики ДТЭК накануне Пасхи вернули свет для 20 тысяч семей на Киевщине и Донбассе

Энергетики в канун Пасхи возобновили электроснабжение в 26 населенных пунктах Киевской и Донецкой областей.

Об этом говорится в сообщении компании ДТЭК Рината Ахметова.

В частности, за сутки ремонтные бригады ДТЭК вернули свет 10 тыс. потребителей в 9 населенных пунктах Бучанского и Вышгородского районов Киевщины.

Также энергетики возобновили электроснабжение около 10 тыс. потребителей в 17 населенных пунктах Лиманского и Бахмутского районов Донецкой области.

Напомним, что с начала войны энергетики ДТЭК вернули свет более 1,1 млн. украинских семей, преимущественно в Киевской и Донецкой областях.