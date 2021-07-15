Джордж Буш-младший назвал 'Северный поток-2' 'ошибкой' и раскритиковал Германию

Джордж Буш, 43-й президент США, раскритиковал ФРГ за одобрение строительства российского газопровода "Северный поток-2". По его словам, проект ставит под зависимость Германию от России.

Об этом Буш рассказал в интервью Deutsche Welle. "Я думаю, что это ошибка. Мотивация России может сбивать с толку", – сказал экс-президент.

Буш также отметил, что канцлер Германии Ангела Меркель проводит отличную от США политику в отношении России. Он добавил, что каждая страна "должна найти свой путь" во внешнеполитическом курсе.

Ранее в министерстве энергетики, инфраструктуры и цифровизации земли Мекленбург – Передняя Померания заявили, что запуск газопровода "Северный поток-2" возможен после того, как "признанные эксперты" подтвердят соответствие выполненных работ всем нормам. При этом строительство и эксплуатация трубопровода были одобрены компетентными немецкими ведомствами.

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"Как строительство, так и эксплуатация газопровода "Северный поток-2" одобрены компетентными ведомствами – Федеральным ведомством судоходства и гидрографии в Гамбурге и Горным управлением в Штральзунде. Первая нитка уже готова, строительство второй продолжается. Для оставшихся работ и возможной эксплуатации трубопровода не требуется новых разрешений вышеназванных ведомств", – говорится в сообщении.

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