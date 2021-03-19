Бывший топ-менеджер "Нафтогаза" намекнул на обман со стороны Фукса: пытались создать общий бизнес

Бывший замглавы "Нафтогаза" Александр Кацуба заявил, что пытался создать общий бизнес со скандальным предпринимателем Павлом Фуксом. Однако в результате между ними возникли разногласия: Фукс заявил, что "опцион" не сработал, в то время как Кацуба уверен в обратном.

Об этом бывший менеджер госкомпании рассказал в интервью ЭП. Бизнес касался лицензий, которые получила компания "Голден Деррик" (ранее контроль над компанией приписывали бывшему министру энергетики Эдуарду Ставицкому и бывшему министру аграрной политики и продовольствия Николаю Присяжнюку).

"Были опционы, которые не сработали. Точнее, он сказал, что опцион не сработал, хотя я считаю по-другому", – рассказал Кацуба. При этом говорить больше о Фуксе он не захотел: "Есть такая история: хочешь сказать про человека хорошо – скажи, хочешь сказать плохо – лучше промолчи. Тут я хочу три раза промолчать".

Знакомство Кацубы с Фуксом, по его словам, произошло на дне рождении покойного мэра Харькова Геннадия Кернеса.

Ранее Фукс отрицал покупку "Голден Деррик", но говорил, что ведет переговоры о покупке части ее лицензий. Еще одна компания, с которой связывают Фукса – "Укрнефтебурение", основным акционером которой выступает бизнесмен Игорь Коломойский. Свой пакет в 21% акций этой компании Фукс якобы приобрел у людей из окружения Януковича.

Как ранее писал OBOZREVATEL, активизация Фукса пришлась на середину кризисного 2014 года. Он начал массово скупать активы, осиротевшие после бегства соратников Януковича. По данным СМИ, структуры олигарха купили у бывшего министра энергетики Юрия Бойко и его бизнес-партнеров Юлия Иоффе и Ивана Фурсина акции ООО "ДВ нефтегазодобывающая компания" и 51% ЧАО "Девон"

На протяжении нескольких лет OBOZREVATEL писал о таких громких схемах Фукса:

о том, как компания из его сферы влияния задним числом потребовала у Киевского метрополитена штраф, пеню и "коэффициент корректировки" на общую сумму почти 2 млрд грн.