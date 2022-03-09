Белья Victoria's Secret в России больше не будет

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Магазины женского белья Victoria's Secret останавливают работу в России. Онлайн-магазин также перестал принимать заказы. При этом уже принятые в обработку заказы будут доставлены.

"С 15:30 мск 9 марта 2022 года мы временно приостанавливаем работу интернет-магазина, а с 22:00 мск всех розничных магазинов Victoria's Secret", – говорится в сообщении на сайте компании.

Возвраты заказов, оформленных в интернет-магазине Victoria’s Secret принимаются в обычном режиме, отметили в компании.

Ранее свой бизнес в РФ решили приостановить и другие бренды одежды – как люксовые, так и среднего класса. В частности, это:

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Tommy Hilfiger, Calvin Klein и Warners;

PUMA объявил о прекращении поставок в РФ, закрытии магазинов и прекращении сотрудничества с российской баскетбольной ассоциацией;

группа Inditex (бренды Massimo Dutti, Zara, Bershka, Pull&Bear, Stradivarius, Oysho, Uterque);

группа Kering (бренды Gucci, Yves Saint-Laurent, Bottega Veneta, Balenciaga, Boucheron и Alexander McQueen) закрывает магазины;

Prada.

Как сообщал OBOZREVATEL, в российской столице Москве практически опустел ЦУМ – после того, как страна напала на Украину, разрушает украинские города и убивает мирных людей, с рынка РФ ушли многие мировые бренды.

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