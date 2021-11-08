Беларусь заблокировала продажу электроэнергии Украине. Документ

Белорусская компания "Белэнерго" решила прекратить экспорт электроэнергии в Украину. Поставки не будут осуществляться уже с ноября.

Соответствующее письмо в Facebook обнародовала эксперт по вопросам энергетики Ольга Кошарная. Оно подписано директором компании Павлом Дроздом (чтобы посмотреть документ, доскролльте страницу до конца).

"Я тут вам зрадоньки принесла. Ожидаемо, впрочем", – прокомментировала она письмо.

Как говорится в документе, поставки в объединенную энергетическую систему Украины с ноября 2021 года на основе ранее заключенных рамочных контрактов не будут осуществляться. Также отмечается, что заключение новых не планируется.

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Письмо, датированное 8 ноября, которое было разослано украинским компаниям-участникам рынка, завершается словами благодарности "за сотрудничество и заинтересованность".

В беседе с УНИАН Кошарная добавила, что сегодня поставки еще осуществляются, однако завтра, 9 ноября, их уже не будет.

Как сообщал OBOZREVATEL, 6 ноября Украина начала импорт электроэнергии из Беларуси. Решения было принято, поскольку из-за нехватки угля собственная генерация не справляется с производством необходимого количества тока.

До этого представители власти заверяли, что не будут покупать электроэнергию в Беларуси.