Беларусь заблокировала продажу электроэнергии Украине. Документ
Белорусская компания "Белэнерго" решила прекратить экспорт электроэнергии в Украину. Поставки не будут осуществляться уже с ноября.
Соответствующее письмо в Facebook обнародовала эксперт по вопросам энергетики Ольга Кошарная. Оно подписано директором компании Павлом Дроздом (чтобы посмотреть документ, доскролльте страницу до конца).
"Я тут вам зрадоньки принесла. Ожидаемо, впрочем", – прокомментировала она письмо.
Как говорится в документе, поставки в объединенную энергетическую систему Украины с ноября 2021 года на основе ранее заключенных рамочных контрактов не будут осуществляться. Также отмечается, что заключение новых не планируется.
Письмо, датированное 8 ноября, которое было разослано украинским компаниям-участникам рынка, завершается словами благодарности "за сотрудничество и заинтересованность".
В беседе с УНИАН Кошарная добавила, что сегодня поставки еще осуществляются, однако завтра, 9 ноября, их уже не будет.
Как сообщал OBOZREVATEL, 6 ноября Украина начала импорт электроэнергии из Беларуси. Решения было принято, поскольку из-за нехватки угля собственная генерация не справляется с производством необходимого количества тока.
До этого представители власти заверяли, что не будут покупать электроэнергию в Беларуси.