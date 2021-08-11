Автогаз в Украине подорожал до рекордной отметки: сколько стоит

Цена сжиженного газа на украинских АЗС 10 августа достигла рекордной отметки – 17,35 грн/л. Всего за сутки стоимость повысилась на 13 коп./л.

Об этом сообщает Enkorr со ссылкой на данные Консалтинговой группы "А-95". Самая высокая стоимость установлена на станциях днепропетровской сети "Нефтек" – 18,29 грн/л. За сутки автогаз там подорожал сразу на 30 коп.

Кроме того, цена автогаза в сети группы "Приват" в среднем выросла на 34-35 коп./л, до 16,95-16,96 грн/л. В свою очередь на AMIC подняли стоимость на 17 коп./л и она составляет 17,17 грн/л. Отмечается, что средняя цена с начала минувшего месяца по 10 августа выросла на 1,98 грн/л.

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Напомним, Министерство экономики Украины определило среднюю стоимость литра дизтоплива на уровне 22,24 грн. При этом цена бензина теперь составляет 26,86 грн/л.

Если сравнивать с последним обновлением цен, то бензин стал дороже на 22 копейки, а стоимость дизтоплива упала на 1 копейку.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Украине почти половину цены горючего составляют налоги, посему потери госбюджета от "теневого топлива" составляют около 20 миллиардов гривен в год. По данным представителей разных компаний, в 2020-м доля нелегального рынка бензина в нашей стране составляла 25%, ДТ – 19% и автогаза аж 34%.