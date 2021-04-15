Администрация Байдена готова ввести санкции против госдолга России – NYT

Администрация Джо Байдена разрабатывает новый пакет санкций против России, поскольку многие предыдущие меры были проигнорированы. При этом санкции должны коснуться суверенного долга РФ.

Об этом сообщает The New York Times. Санкции будут среди тех, что, по словам помощников президента Байдена, являются шагами в ответ на хакерские атаки, известные как SolarWinds.

Эти шаги будут включать высылку ограниченного числа дипломатов, как это сделали в ответ на попытки России повлиять на выборы пять лет назад. Но неясно, окажется ли этот комплекс действий достаточным для того, чтобы удержать Россию от дальнейших действий.

"Это будут не просто санкции", – отмечал в феврале советник президента по национальной безопасности Джейк Салливан. Он часто говорил, что они будут включать в себя "сочетание видимых и невидимых инструментов".

Ограничения на суверенный долг влияют на способность страны привлекать долларовые облигации, а кредиторы опасаются быть отрезанными от американских финансовых рынков. США использовали аналогичные методы против Ирана.

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