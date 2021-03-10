ЕБА призвала Раду доработать законопроект о разрешениях на выбросы

Европейская Бизнес Ассоциация (ЕБА) призывает Верховную Раду доработать законопроект №4167 "О предотвращении, уменьшении и контроле промышленного загрязнения". Об этом говорится в сообщении на сайте ассоциации.

Так, бизнес предлагает при доработке учесть предложения альтернативного законопроекта №4167-1. Ассоциация отмечает, что в текущей версии законопроекта остались без изменений следующие положения:

двоякая трактовка и дублирование сроков (загрязнение/выброс);

регулирование видов деятельности, для которых отсутствуют европейские выводы наилучших доступных технологий и методов (подземные горные работы и открытая добыча полезных ископаемых);

недостаточный адаптационный период для внедрения новой разрешительной системы;

отсутствие переходного периода для видов деятельности в категории "энергетика" и связи с Национальным планом сокращения выбросов (НПСВ);

возможность разрешительного органа (Минприроды) самостоятельно приостанавливать или аннулировать интегрированное разрешение без решения суда, что создает благоприятные предпосылки для коррупции.

Стоит отметить, что комитет Верховной Рады по экологической политике и природопользованию рассмотрит законопроект №4167 уже завтра.

Координатор комитета промышленной экологии и устойчивого развития ЕБА Ольга Бойко считает, что на реализацию данного законопроекта уйдет не менее $10 млрд, и учитывая нехватку инвестиций предприятиям нужно предоставить интегрированные разрешения.

"В свое время, значительная часть промышленных предприятий Восточной Европы, несмотря на дотации и льготную налоговую политику ЕС, не смогли адаптироваться к новым требованиям и вынуждены были прекратить свою деятельность. За 2020 год капитальные инвестиции в украинскую промышленность сократились на 43% и эта негативная тенденция будет продолжаться. Именно поэтому целесообразно будет предоставить возможность предприятиям перейти на интегрированные разрешения по мере окончания срока действия текущих разрешительных документов", – резюмировала Бойко.

Таким образом, ЕБА призывает Раду доработать следующие положения законопроекта №4167:

увеличить сроки для перехода на интегрированную разрешительную систему до 15 лет;

обеспечить возможность перехода на интегрированное разрешение после окончания срока действия имеющихся разрешений;

разработать стимулирующие механизмы для предприятий, осуществляющих мероприятия по экомодернизации.

Напомним, что в ноябре комитет Рады по экологической политике и природопользованию рекомендовал принять за основу законопроект №4167.

Документ предусматривает внедрение системы контроля промышленного загрязнения в рамках проекта "Наилучшие доступные технологии и методы управления для Украины", который реализуется при поддержке Deutsche Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit (GIZ) по поручению правительства Германии.

Законопроект предлагает ввести интегрированное разрешение на выбросы загрязняющих веществ для предприятий, которые являются загрязнителями окружающей среды.

Доработать законопроект №4167 призывает ОП "Укрметаллургпром". С аналогичным призывом выступила и Федерация работодателей Украины.