ДТЭК с середины августа почти на четверть увеличил запасы угля на ТЭС

Общие запасы угля всех марок на складах теплоэлектростанций, входящих в состав компании "ДТЭК Энерго", с середины августа до начала сентября (по состоянию на 2 сентября) выросли на 22,5% и превысили 600 тыс тонн.

Об этом сообщило издание Expro со ссылкой на данные Министерства энергетики.

Самые большие запасы газового угля накопленные на Кураховской ТЭС "ДТЭК Востокэнерго", на 2 сентября запасы на складах составляют 178,1 тыс тонн. Больше всего антрацитового угля на складах Луганской ТЭС – 141,5 тыс тонн.

В то же время, запасы угля на складах государственных ТЭС продолжают уменьшаться, говорится в статье издания. По состоянию на 2 сентября, они суммарно составляют 98,1 тыс тонн.

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За период с начала августа до начала сентября общие запасы на складах государственных ТЭС уменьшились в 2,5 раза.

Напомним, в мае-июле из-за резкого обвала цен ТЭС и ТЭЦ не имели возможности покупать уголь в полном объеме, что привело к снижению запасов топлива. В августе ситуация исправилась и ГК ТЭС начали контрактовать новые объемы угля в том числе по импорту.

Компания "ДТЭК Энерго" в августе подписала соглашение на импорт 320 тыс тонн угля с польского угледобывающего предприятия Bogdanka в период с августа 2021 по январь 2022. В конце месяца "ДТЭК Энерго" и "Центрэнерго" договорились о совместной поставке 75 тыс тонн угля с США, объем угля будут распределены равными частями между генерирующими компаниями (по 37,5 тыс тонн для каждой компании).