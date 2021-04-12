Добродомов о наблюдательном совете УЗ: они погрязли в роскоши и коррупции

Наблюдательный совет "Укрзалізниці" очень дорого обходится государству, заявил экс-нардеп Дмитрий Добродомов в программе "Сегодня День" на канале "Украина 24".

"В парламенте создана временная следственная комиссия по определению эффективности. Появились данные не только о 5 млн грн за 2 года, потраченных на авиаперелеты членами наблюдательного совета, 0,5 млн было потрачено на терминалы, когда они очень комфортно перемещались, 2 млн грн было исключительно на питание. Стал известным случай об их прогулочном катере "Хвиля", где потратили за день около 654 тыс. грн. Членов набсовета всего семеро, зарплаты у них от 620 тыс. гривен", – рассказал он.

По словам Добродомова, одного из членов наблюдательного совета подозревают в закупке некачественных российских вагонов.

"ГБР пришло со следственными действиями к одному из членов, его подозревают в незаконном импортном оформлении 600 вагонов из России, а у нас с ноября 2019 года действует запрет на поставку российских вагонов. Кстати, это абсолютно плохие вагоны, списанные еще в 2015 году. Они ломаются, сходят с рельсов. Этот запрет действует, но каким-то образом эти вагоны попадают в "Укрзалізницю", при том, что Украина производит собственные вагоны.

Украинский новый вагон стоит 60 тыс. долларов. Б/ушный, никому не нужный, даже россиянам, вагон, который они нам продают, стоит 15 тыс. Для понимания зрителей: годовая зарплата семи членов набсовета – это 700 новых украинских вагонов. Было бы намного лучше обновить состав, чем содержать реальных дармоедов, погрязших в роскоши и коррупции", – сказал Добродомов.

Депутат отметил, что из бюджета на содержание набсовета выделяются огромные деньги.

"У них даже новая служба появилась, на обслуживание которой уходит почти 4 млн. Это специальная служба по обслуживанию членов набсовета. Такое впечатление, что у нас монархическая династия появилась со своим Букингемским дворцом, где у них есть служба, обеспечивающая перелеты и все эти забавы", — сказал он.

Напомним, Государственное бюро расследований 8 апреля провело обыск в центральном офисе "Укрзалізниці".