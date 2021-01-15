Для Украины покупать ток в Беларуси то же самое, что в оккупированном Крыму, – политолог

В условиях российской оккупации для Украины добровольно покупать электроэнергию из российской энергосистемы транзитом через Беларусь - это то же самое, что приобретать ее в сразу аннексированном Крыму.

Такое мнение в эфире телеканала "Украина24" высказал политолог Кирилл Сазонов.

"Покупаешь ты в России, Беларуси, в Ростове, в Крыму, где угодно, ты покупаешь одну и ту же электроэнергию, которая в единой энергосистеме России и Беларуси. Это на самом деле очень плохо", - сообщил Сазонов.

Он также добавил, что такое сотрудничество с Россией в условиях войны имеет огромные политические и экономические риски.

"Россия вкладывается в такие вещи, может в убыток себе продавать электроэнергию. Присадить нас на эту иглу, потом в какой-то момент отключать – это гораздо страшнее, чем газ. Мы от электричества сейчас зависим полностью. Поэтому энергетическая независимость – на уровне военной. Это ключевой вопрос безопасности", - подытожил Сазонов.

Напомним, с 3 января поставки белорусской атомной электроэнергии в Украину начали с три компании, крупнейшая среди которых "Днепросталь-Энерго" Виктора Пинчука.

Импорт электроэнергии из России и Беларуси осуществлялся с октября 2019 по март 2020 г. Тогда в общем объеме было поставлено свыше 1 млрд кВт часов. Тогда только прямые убытки украинской энергосистемы от импорта, по оценкам экспертов, составили от 3 до 5 млрд грн.

Импорт также спровоцировал крупнейший за всю историю страны кризис на энергорынке и рекордные убытки государственных энергетических компаний.