Для остановки импорта тока из Беларуси нужны изменения в закон – "Укрэнерго"

НЭК "Укрэнерго" не сможет ограничить доступ трейдерам к межгосударственным сетям для импорта электроэнергии из Беларуси и России без соответствующих изменений законодательства.

Об этом говорится в заявлении компании в ответ на критику закупки Украиной электроэнергии из Белорусской АЭС.

"Законных оснований для ограничений импорта/экспорта электроэнергии или доступной пропускной способности ныне не существует. Учитывая изложенное и в соответствии с требованиями Законам"О рынке электроэнергии", НЭК "Укрэнерго" возобновила аукционы на доступ к межгосударственным сечениям в 2021 году", – говорится в сообщении госкомпании.

В компании пояснили, что согласно переходным положениям Закона "О рынке электроэнергии", ограничивать доступ к межгосударственным сечениям для импорта с российско-белорусской энергосистемы можно было только до 31 декабря 2020 года.

По данным НЭК "Укрэнерго", импорт из Беларуси начался 3 января с 01:00 в объеме 3,45-3,96 млн кВт-часов в сутки.

Напомним, что импортные поставки электроэнергии с Белорусской АЭС осуществляют три компании: "Днепросталь-Энерго" Виктора Пинчука, "Донбассэнерго" Максима Ефимова и "ЭРУ-Трейдинг" Ярослава Мудрого, которые получили доступ к межгосударственным электросетям.

Как сообщалось ранее, Украина закупала электроэнергию в России с октября 2019 по март 2020 года. Всего было импортировано более 1 млрд кВт-ч, а прямые убытки энергосистемы от такой поставки оцениваются от 3 до 5 млрд грн.

Импорт вызвал крупнейший за годы независимости кризис на энергорынке.

Временный запрет на импорт из России было введено весной 2020 года, в частности, после критики поставки президентом Владимиром Зеленским.