Дискриминация инвесторов и телефонное право закрывает Украине путь к декарбонизации – ДТЭК

Для осуществления "зеленого" перехода Украина должна вкладывать в декарбонизацию 75-80 млрд грн в год, однако ни один инвестор не станет вкладывать в это свои средства, когда власти страны звонком по телефону блокируют выплаты инвесторам их же денег.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление исполнительного директора компании ДТЭК Дмитрия Сахарука на конференции Energy Freedom, организованной по поддержке посольства Великобритании.

"Если брать как пример, что мы должны вкладывать в декарбонизацию столько же, сколько должен вкладывать Евросоюз, это 1,7-1,8% от ВВП. Каждый год Украина должна вкладывать от 75 до 80 млрд грн, чтобы делать "зеленый" переход. Я думаю, что ни один инвестор не будет инвестировать такие деньги, когда по телефону могут запретить тебе платить деньги, на которые ты имеешь право", - сказал он.

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Сахарук отметил, что Украина на Конференции ООН по изменению климата в Глазго пообещала пересмотреть свои обязательства по отказу от угля до 2035 года.

Как сообщалось, 13 ноября правительство заблокировало выплату долгов перед "зелеными" инвесторами из средств целевых "зеленых" еврооблигаций под государственные гарантии.

15 ноября выплаты получили все компании, кроме одной компании - "ДТЭК ВИЭ". Долг составляет 3,04 млрд грн.

ДТЭК уведомил западных кредиторов о дискриминационных действиях украинского правительства и потребовал провести расследование махинаций при распределении средств еврооблигаций.