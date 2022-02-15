Даша Астафьева раскрыла всю правду о своих корсетах в новом выпуске 'Интеллектуальной моды' Ивы Неролли

Какие тайны хранит звезда, неотъемлемая часть образа которой – нагота? Певица и модель Даша Астафьева стала гостьей второго выпускаYouTube-шоу "Интеллектуальная мода" модельера Ивы Неролли, и поделилась тем, что всегда остается за кулисами. А именно – чего на самом деле стоят ее сценические эротические наряды и что для нее значит быть "слишком одетой".

Этой зимой стартовало новое fashion-шоу на YouTube "Интеллектуальная мода", посвященное стилю, модным трендам и влиянию моды на мир. В каждом выпуске Ива приглашает гостью – известную личность, к которой приковано общественное внимание, чтобы разобрать ее стиль и предложить апгрейд гардероба.

"Когда мы готовились к съемке и анализировали стиль Даши с командой, одна идея наслаивалась на другую, пока я не поняла, что назревает нечто масштабное. Обычно я делаю апгрейд, но в случае с Дашей хотелось поступить по-другому. Не просто обновить ее гардероб, а создать новую ее. Одевать, а не раздевать", - комментирует Ива.

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Так, по мнению Ивы, идеальный образ Даши Астафьевой включает горячую короткую стрижку и визуальный акцент на тонкие кисти рук.

В свою очередь, Даша поделилась подробностями своего гардероба. В том числе, и тайными пристрастиями, которым посвящена не одна полка гардеробной, но в которых она никогда не выйдет в свет и не предстанет перед людьми.

"Я считаю, если у девушки отличная фигура – она не должна такое носить", - прокомментировала Даша.

Также певица приоткрыла занавес в создание ее сценических корсетов и объяснила, почему страдает из-за них.

Это лишь малая часть историй, которые узнает зритель. Все подробности гардеробных откровений смотрите в новом выпуске "Интеллектуальной моды" с Ивой Неролли, который уже доступен на YouTube.

Напомним, Ива Неролли – модельер и основатель собственного бренда одежды Iva Nerolli. Ива – эксперт в fashion-индустрии и бизнеса, активист в области устойчивого развития и не раз была отмечена премией "Женщина года".

Этой зимой Ива представила в YouTube свое авторское шоу, посвященное моде, ее истории и силе влияния. С хирургическим вниманием она разбирает по косточкам гардероб публичных личностей, показывая как много мода может рассказать о различных эпохах и событиях, и как избежать ошибок, которые могут стоит репутации. Все выпуски "Интеллектуальной моды" доступны на канале Ивы Неролли в YouTube.