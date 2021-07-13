В США придумали экологически чистый способ добывать биткоины: что известно

Гидроэлектростанцию из Механиквилля (штат Нью-Йорк), которая является одной из самых старых в США, используют для питания фермы по добыче биткоинов. Глава компании Albany Engineering Corp, которая взяла в аренду ГЭС, Джим Беша купил с рук оборудование для майнинга и разместил его в здании.

Он заявил, это лучший способ генерации криптовалюты, потому что получаемая энергия экологически чистая и полностью возобновляема. Об этом сообщает Technospot.

Также это выгоднее, чем просто продавать электричество в национальную энергосеть. По словам главы компании, он предпочел бы продавать возобновляемую электроэнергию реальным людям, но эксплуатация исторической электростанции обходится недешево.

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Ранее платформа TikTok начала вводить жесткие меры по продвижению влиятельными лицами продуктов финансовых услуг, включая криптовалюту и торговлю акциями. Этот шаг направлен на то, чтобы остановить растущую волну неподходящих рискованных инвестиций и мошенничества, продвигаемых в соцсетях, но также затронет авторитетные финансовые компании.

Банки и компании воспользовались преимуществами рекламы и партнерства с влиятельными лицами на TikTok. Приложение Plum для пострегулирующего контента и сбережений Monzo и Revolut сотрудничает с аутентичными голосами финтока. Но эти новые правила положат этому конец.

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