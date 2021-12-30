Пользоваться Ethereum станет дешевле: владельцам бесплатно раздали токены

Активные пользователи криптовалюты Ethereum начали cовершенно бесплатно получать токен управления Gas DAO. Токены распределила одноименная децентрализованная автономная организация, цель которой – снижение комиссии за транзакции в сети.

Токены GAS получат держатели альткоина, потратившие по состоянию на 26 декабря более $1,5 тыс. на комиссии в сети "эфира". Между ними распределят 55% общей эмиссии токена.

Еще 20%, которые принадлежат команде проекта, будут "сожжены" (отправлены на мертвый адрес для уменьшения их числа в обращении). К утру следующего дня в организации сообщили, что GAS получили уже 60 тыс. кошельков из примерно 650 тыс., подпадающих под требование.

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Возможность получить GAS у пользователей будет до 1 мая 2022 года. Однако разработчик сети Ethereum Адам Айзенман указал на то, что разработчики оставили за собой возможность получить невостребованные (а таковых может быть большинство) токены после указанной даты.

Основной заявленной целью Gas DAO является создание крупнейшей децентрализованной автономной организации в сети Ethereum. Кроме того, в "дорожной карте" проекта указаны и другие планы:

создание в библиотеке OpenZeppelin смарт-контракта Open-Zeppelin-Lowgas;

добиться от команды разработчиков Ethereum Foundation включения голосов руководства Gas DAO в Ethereum Improvement Proposals (процесс изменения стандартов сети);

снижение стоимости комиссий в сети Ethereum путем стейкинга GAS соразмерно ;

выпустить коллекцию NFT, которая будет продаваться только за GAS (сами токены при этом будут "сжигаться").

Токены начали распределять днем 29 декабря – в этот же день GAS обновил исторический максимум на уровне $0,00054. Однако уже на следующий день стоимость монеты упала более чем вчетверо – до $0,00012. По данным CoinMarketCap, капитализация криптовалюты составляет $24,7 млн.

Как уже сообщал OBOZREVATEL, вопрос высокой стоимости транзакций в сети Ethereum встал очень остро после выпущенного в августе обновления London. С этого момента часть комиссии вместо перечисления майнерам начала "сжигаться". К 30 декабря было "сожжено" свыше 1,3 млн ETH.