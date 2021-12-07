Не инвестиции, а религия: известный инвестор необычно "оскорбил" криптовалюту

Криптовалюты относятся скорее к классу религий, чем инвестиций, потому что для роста их ценности необходима единая "вера" инвесторов в этот тип активов. Так считает известный биржевый трейдер Марк Мобиус, утверждая, что криптовалюты как класс активов недолговечны.

Об этом он заявил в интервью изданию The India Times, призвав инвестировать в золото. Свою точку зрения он объясняет тем, что золото сохраняет статус валюты "на протяжении всей истории человечества".

"Биткойн и (остальные. – Ред.) криптовалюты относятся к классу религий. Они будут расти, если другие люди поверят в то же, что и вы. Иначе говоря, это не инвестиции", – сказал Марк Мобиус.

В пользу золота он отметил, что этот актив может использоваться не только в качестве валюты, но и в промышленных целях. Например, этот металл применяется в качестве проволочного соединения полупроводников.

Видео дня

Производители утверждают, что по своим показателям золото гораздо превосходит медь. Но при этом оно отличается и гораздо более высокой ценой.

"Вот почему я не думаю, что криптовалюты относятся к категории жизнеспособных инвестиций. Это спекуляция – вы можете с ней поиграть, развлечься, но не рассматривайте ее как капиталовложение", – считает 85-летний глава международной глава компании Mobius Capital Partners.

Марк Мобиус считается экспертом по развивающимся рынкам – Азии, Африки и Южной Америки. При этом он одним из немногих предсказал Азиатский финансовый кризис.

Инвестор 30 лет работал в компании Franklin Templeton Investments, где возглавлял фонд развивающихся рынков. А после ухода в 2018 году основал собственный фонд Mobius Capital Partners.

Мобиуса считают "золотым жуком" – инвестором, который особенно оптимистично настроен по отношению к этому драгоценному металлу. Мобиус традиционно советует держать хотя бы 10% своих инвестиций в золоте.

Как уже сообщал OBOZREVATEL, мнения многих экспертов насчет криптовалют расходится. Например, миллиардер и основатель венчурного фонда Draper Fisher Jurvetson Тим Дрейпер считает, что у этого типа активов есть потенциал уничтожить обычные деньги.