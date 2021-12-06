В Днепропетровской области разоблачили "черную" криптоферму. Фото, видео

Сотрудники полиции Днепропетровской области обнаружили на одном из коммунальных предприятий в поселке городского типа Покровское ферму для майнинга криптовалюты. Поскольку "черные майнеры" подключились к энергосети пгт незаконно, им грозит до трех лет тюрьмы.

Криптоферма была обнаружена еще 3 декабря, но в отделе коммуникации полиции Днепропетровской области об этом сообщили лишь спустя три дня. Сумму ущерба, которую преступники нанесли государству, пока что установить не удалось (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Как выяснили следователи, злоумышленники обустроили майнинг-ферму на неработающей резервной подстанции одного из коммунальных предприятий города", – говорится в сообщении правоохранителей. Как отмечается, доступ для рядовых граждан к помещению был ограничен, поэтому никто посторонний о нем не знал.

Видео дня

Во время обысков полицейские обнаружили и изъяли технику нарушителей. Среди конфискованного оборудования были:

майнинговые установки с видеокартами и материнскими платами;

ноутбук администратора;

жесткие диски;

флэш-носители;

роутеры;

блоки питания.

Об открытии уголовного производства не сообщается, однако в МВД отметили, что в действиях "майнеров" усматриваются признаки уголовного преступления, предусмотренного ст. 191 Уголовного кодекса. Это присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, за что предусмотрено наказание в виде до трех лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Поскольку владельцев техники еще не нашли, следствие продолжается. Когда их установят, то привлекут к ответственности.

Как уже сообщал OBOZREVATEL, в тот же день, 3 декабря, другую криптоферму нашли в Киевской области. Она незаконно работала от энергосети в Бучанском районе и нанесла государству убытков на 3,5 млн грн. Тогда злоумышленников тоже сразу установить не удалось.

А в ноябре другую ферму нелегально подключили к региональной сети энергоснабжения в Черкасской области. Но в этом случае преступников удалось определить и задержать.