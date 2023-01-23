Криптобиржа WhiteBIT помогла открыть в центре Киева международное арт-пространство

Даже война не остановит украинцев на пути развития, самосовершенствования и творчества – такова суть нового культурного пространства “Модуля временности", которое появится в историческом центре Киева. Проект создавался крупнейшей европейской криптобиржей украинского происхождения WhiteBIT, командой don't Take Fake и другими партнерами.

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“Модуль временности" появится на Контрактовой площади, где он будет работать с февраля по конец апреля. Арт-пространство объединят с самыми современными технологиями – вход можно будет оплатить “по-старинке" или криптовалютой через терминалы Whitepay. Рекомендованная стоимость – 200 грн, но определить ее посетители смогут и самостоятельно.

“Для WhiteBIT важно поддержать украинскую культуру, ведь мы знаем, что без искусства нет будущего. В то же время мы не оставляем нашу миссию – помогаем украинской культуре обрести мировое признание и выводим украинцев на новый технологический уровень", – заявили представители криптобиржи.

Площадь “Модуля временности" составит 417 кв.м, а высота – до 2,3 м. Двухэтажную конструкцию создали из металлических контейнеров, сделанных из стали, выплавленной на мариупольских заводах “Азовсталь" и ММК им. Ильича.

Экспозиции, которые войдут в основу выставки, создал французский куратор Фабрис Бусто. Также посетителям представят работы 25 художников из Украины, Франции, США, Швейцарии, Южной Кореи, Португалии, Испании, Индии, Албании.

Это полотна, скульптуры, инсталляции и аудиовизуальные работы, объединенные одной темой – непрерывность жизни и времени. При этом все доходы от продажи билетов и работ потратят на восстановление культурных учреждений, памятников и музеев Украины, которые были повреждены с начала полномасштабного российского вторжения.

Ранее OBOZREVATEL уже сообщал о партнерстве WhiteBIT и don't Take Fake с целью восстановления разрушенных или поврежденных украинских артобъектов. Это позволит привлечь внимание мира к Украине как к стране, где ценят и развивают искусство в любых условиях.

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