Когда "умрет" биткоин: похоронить криптовалюту может одно решение в США

Биткоин переживет отказ от его использования гендиректором производителя электромобилей Tesla Motors Илона Маска. Однако чтобы криптовалюта "умерла", достаточно одного решения Федеральной резервной системы США (американский аналог НБУ).

Об этом РИА Новости рассказал эксперт крупной инвесткомпании Сергей Дроздов. Турция уже запретила биткоин, если американский регулятор последует ее примеру, то биткоин исчезнет. "Но для нелегальных операций биткоин очень удобен. Возможно, поэтому он остается. Биткоин и сейчас рискованный инструмент. За ним ничего не стоит, только теневая экономика и попустительство мировых центробанков", – отметил Дроздов.

Биткоин – это биржевой инструмент, в котором сосредоточено довольно много денежных средств. "Надо отметить, что раньше такие ведущие банки США, как Morgan Stanley и Goldman Sachs и J.P.Morgan говорили о том, что биткоин – это пустышка. Прошло полгода после этих заявлений и три этих инвестиционных дома включились в игру в биткоин…. Биткоин торгуется в выходные, поэтому может служить индикатором того, что произойдет. Биткоин, как инструмент, очень волатилен. Его курс может меняться плюс-минус на 15%", – сказал Дроздов.

Аналитики отмечали, что сейчас происходит всплеск интереса к криптовалютам, что толкает их котировки вверх. Подорожание биткоина обусловлено надеждами на становление криптовалют общепринятым средством платежа в будущем. Эксперты прогнозируют, что монета будет расти и дальше.

Как сообщал OBOZREVATEL, курс биткоина в случае, если текущий тренд повторит траекторию 2017 года (тогда был скачок) может взлететь до 390 000 долларов.