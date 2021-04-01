Как блокчейн меняет ситуацию в разных странах и что происходит в Украине: анализ Прилепы

Технология блокчейн как таковая не может полностью исключить использование традиционных систем, но она способна значительно модернизировать эти системы. Хотя глобально, вопрос спорный, с учетом того, как быстро меняются тренды сейчас.

Эксперт OBOZREVATEL в области IT, блокчейн технологиям и криптовалютам Богдан Прилепа рассказывает о том, как и где используют технологию.

Blockchain, как и любая другая технология, безусловно, может быть использован в сомнительных целях, но многие эксперты считают, что первичные специалисты могут адаптировать его таким образом, что сведет на нет влияние негативного опыта использования. Нужно заметить, что различные государства по всему миру уже признали потенциал блокчейн технологии, особенно в вопросах обеспечения безопасности, надежности, прозрачности ключевых органов управления, и с этого момента многие из них уже принимают активное участие, внедряя эту современную технологию.

Примеры стран и области интеграции блокчейна в рамках улучшения ключевых государственных систем:

Блокчейн в Сингапуре

Правительство Сингапура рассматривает возможность использования блокчейна для исключения обмана банков со стороны компаний, занимающихся грузоперевозками. Торговые накладные будут заноситься в цифровую бухгалтерскую книгу, а при наличии любых копий записей, банки будут получать уведомления. Данная система улучшит координацию между торговым и финансовым сектором и поможет проверять подлинность счетов-фактур для банков, которую они не могут выполнять самостоятельно.

Кроме того, буквально на днях Сингапур заявил о применении блокчейна для защиты и выдачи цифровых сертификатов вакцин от COVID-19. Причем это будет в сотрудничестве с Малайзией для обеспечения функциональной совместимости двух систем с учетом стандартов, установленных Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), Международной ассоциацией воздушного транспорта (IATA) и другими странами.

Блокчейн в России

РФ изучает различные варианты использования блокчейна и планирует более широкое внедрение в сфере предоставления услуг. В 2019 году Россия уже тестировала процесс выборов в Московскую городскую думу с применением возможностей блокчейн технологии. Решение осуществлено посредством платформы Polys на базе сети Ethereum, которая была разработана Лабораторией Касперского. Сейчас этой платформой управляет компания Bitfury (платформа Exomun).

В свою очередь, Лаборатория Касперского продолжает заниматься разработками в сфере блокчейна и занимается сейчас новым продуктом Polys.ГОСТ для проведения муниципальных и региональных выборов.

Блокчейн в Швеции

Швеция стремится использовать эту технологию в своей системе земельного кадастра. Сделки с недвижимостью будут размещаться в блокчейне и как только будут заключены соглашения между покупателем и продавцом, все стороны смогут отслеживать сделки в режиме реального времени и контролировать отсутствие мошеннических действий.

Платформа позволит всем сторонам, участвующим в сделках, следить за ходом операций: покупателям, продавцам, агентам по недвижимости, банкам и самому земельному кадастру.

Блокчейн в Великобритании

Правительство Великобритании еще в 2016 году обнародовало информацию о реализации пилотного проекта по внедрению технологии блокчейн для распределения выплат по социальному обеспечению.

Кроме того, главный научный советник правительства, сэр Марк Уолпорт, заявил, что Blockchain следует использовать для замены крупных ИТ-систем, расположенных в рамках одного учреждения. Также, он предложил использовать современную технологию для обеспечения безопасности медицинских записей в Национальной службе здравоохранения.

Блокчейн в Украине

В 2017 году Министерство юстиции Украины впервые провело пробные аукционы с использованием блокчейна, что является частью усилий по повышению прозрачности государственных транзакций. Проект является результатом широкой работы украинских властей по модернизации государственных учреждений и искоренению коррупции. К слову, финансирование проекта поступало от Международного валютного фонда и других инвесторов.

Стоит заметить, что с 2018 года в Украине создана Блокчейн ассоциация, Blockchain Association of Ukraine, под руководством Михаила Чобаняна, которая занимается распространением и интеграцией технологии в экономику страны.

Разумеется, это не полный список государств, которые уже приняли тот факт, что блокчейн является неотъемлемой частью в развитии внутренней экономики стран, апгрейда систем голосования, медицинских и прочих, жизненно важных органов управления.

Кроме положительных составляющих, не стоит забывать, что интеграция блокчейна имеет и ряд проблем, с которыми сталкиваются традиционные системы.

Ключевые проблемы Blockchain

В первую очередь, нужно отметить, что сейчас блокчейн имеет репутационные проблемы. По-прежнему блокчейн ассоциируется у большинства людей с криптовалютами и в их сознании это рассматривается, как пространство для набивания карманов мошенников, хакеров и исключительно спекулянтов. На борьбу с этой проблемой, вероятно уйдет немало времени, прежде чем цифровая технология станет для нас большим и значимым сегментом жизнедеятельности.

Общество должно понять разницу между криптовалютами и самим блокчейном, понять, что криптовалюты – лишь одно из применений этой технологии!

Существуют и технические моменты, такие как отсутствие масштабируемости, отсутствие адекватной интероперабельности, автономность блокчейн проектов, сложная интеграция с унаследованными уже системами, местами даже сложность в отсутствии блокчейн экспертов.

Есть, пожалуй и организационные проблемы, такие как отсутствие надлежащего управления, недостаточная компетентность и понимание, отсутствие опыта и образования пользователей, отношение сотрудников, занимающих руководящие должности в блокчейн проектах. Также, существуют проблемы безопасности и конфиденциальности, в том числе отсутствие соответствующих норм регулирования.

Вообще, блокчейн создает определенные проблемы для регулирующих органов, которые стремятся защитить потребителей и рынки. Жесткость, с которой они в мировых экономических масштабах приблизились к технологии, отчасти сдерживает процессы развития и экономический рост в целом!

Резюме

Современные технологические достижения требуют достаточно много времени в своем совершенствовании и формирование устойчивой модели, которая будет высоко востребованной на рынке. Привлекательность blockchain технологии не подлежит сомнениям. Это инновационное решение способно кардинально изменить существующие бизнес-модели. А с активной демонстрацией более открытой заинтересованности участников рынка и бизнеса в использовании современной технологии сегодня, доверие к ней будет только возрастать.