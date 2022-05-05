Искусственный интеллект смог "взломать" криптовалютный кошелек

Холодный криптокошелек является одной из самых безопасных форм хранения биткоинов и других криптовалют, но хранить ключ доступа к нему в интернете – небезопасно. Искусственный интеллект способен, обучаясь, запоминать такие ключи, оставленные в открытом доступе и “подсказывать" их пользователям.

Как пишет The Register, об этом заявил разработчик программного обеспечения The Reg. Он утверждает, что созданный компанией OpenAI ассистент для написания кода Copilot предложил что-то похожее на закрытый ключ от кошелька с криптовалютой.

Проведя небольшое расследование, разработчик обнаружил, что это действительно оказалось ключом к активному криптокошельку. Чтобы убедиться в этом, он смог совершить две транзакции, отправив с него 0,48 ETH.

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“Для меня это стало шоком. Закрытый ключ подобен замку к вашим сбережениям: если его взломают, ваши активы могут быть украдены", – объясняет разработчик.

По его словам, Copilot смог подобрать ключ к криптокошельку, поскольку программа базируется на модели OpenAI Codex. Она занимается массивным сбором данных, извлеченных из общедоступных репозиториев GitHub.

Учитывая то, что подобные модели запоминают образцы из своих обучающих данных, скорее всего, Copilot сохранил ключи, оставленные в общедоступном коде, и при правильном запросе смог воспроизвести их. Другим разработчикам удалось найти закрытые ключи, связанные с другими криптовалютными кошельками.

Стоит отметить, что GitHub считается крупнейшим сервисом для хостинга IT-проектов и онлайн-хранилищем совместной работы по всему миру. Репозиторием называют хранилище для файлов проекта – кодов, изображений, аудио и других.

Альтернативой “холодным" кошелькам являют “горячие", например, на централизованных криптобиржах типа крупнейшей площадки Европы WhiteBIT. К их преимуществам относят контроль средств всех участников бирж и дополнительную защиту аккаунтов.

Также ранее OBOZREVATEL сообщал об американском инженере Джо Гранде, который взломал криптовалютный кошелек Trezor One, считающийся одним из самых надежных в мире. За 12 недель ему удалось восстановить пин-код к устройству.