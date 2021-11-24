Инвестор продал квартиру и купил криптовалюту ради миллиарда

В погоне за прибылью инвесторы совершают не всегда обдуманные поступки и идут ва-банк. Один из них признался, что продал собственное жилье и вложил деньги в токен-мем Shiba Inu, чтобы стать миллиардером.

Об этом сообщает The Sun, ссылаясь на форум Reddit, где мужчина поделился собственной историей о стремлении к достатку. В одной из веток он написал, что "только что" продал свою квартиру, чтобы купить токены SHIB.

"Только что получил почти 4 миллиарда токенов SHIB. Буду держать их до тех пор, пока их курс не вырастет до $0,01, или 10 центов (за токен. - Ред.). Меня не волнует, сколько это займет – 10 или 15 лет", – пишет инвестор.

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В альткоин он вложился из-за колоссального и быстрого роста токена – с начала года его стоимость увеличилась более чем в 500 тыс. раз. Согласно данным криптобиржи WhiteBIT, по состоянию на 24 ноября ее курс составляет $0,00003963.

В то же время, мужчина признался, что в случае провала своей идеи, он не расстроится. Даже несмотря на то, что на кон поставлено все его имущество.

"Мне все равно, если я потеряю все. У меня есть хороший бизнес, на который я могу положиться. Этого немного, но я сыграю, чтобы улучшить его в ближайшем будущем", – утверждает мужчина.

СМИ приводят пример другого инвестора, который тоже вложил все свои сбережения в криптовалюту. Мужчина отказался продавать свои монеты до тех пор, пока они не сделают его богатым. При этом сам он является бездомным.

Стоит отметить, что покупка любой криптовалюты является невероятно рискованной инвестицией. Из-за их нестабильности и спекулятивности вложения могут как упасть, так и вырасти. Из этого следует то, что инвестировать следует только те деньги, которые человек может позволить себе потерять.

Как уже сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно об успехе другого инвестора, который вложил в SHIB $8 тыс. За три месяца его инвестиции выросли в 1200 раз и превысили $9 млн.

О популярности этой криптовалюты свидетельствует также и то, что в октябре 2021 года она стала самой обсуждаемой в Twitter. Именно на нее приходилось 22% от упоминаний всех криптоактивов.