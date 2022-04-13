"Джинна выпустили из бутылки": миллиардер-криптоскептик внезапно поверил в биткоин

Американский инвестор и миллиардер Дэвид Рубенштейн, который раньше скептически относился к криптовалютам, поверил в перспективность этого класса активов. Теперь он уверен, что биткоин и другие монеты будут развиваться и дальше.

Об этом Рубенштейн признался в подкасте Colossus. По его словам, “джинн выпущен из бутылки" – то есть дальнейшее принятие криптовалют уже не остановить.

“Изначально я скептически относился к криптовалюте, полагая, что за ней ничего нет", – заявил инвестор. Он объяснил, что на его точку зрения повлияли взгляды молодого поколения.

Молодые люди не верят, что в основе национальных валют, в том числе доллара и евро, лежат золотовалютные запасы стран, которые эти деньги выпускают, добавил основатель Carlyle Group. Он считает, что людям нравится факт обладания криптовалютой, тогда как фиатная валюта – эмитированная банкнота Нацбанков стран, которые их выпускают.

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“Я думаю, что многим людям нравится тот факт, что это (криптовалюта. – Ред.) их собственность, и вы не можете точно знать, сколько именно ее и кому принадлежит. Им нравится иметь возможность передавать ее по всему миру", – сказал инвестор.

Он также отметил, что жители Украины оценили преимущества криптовалюты после военного вторжения российских войск. Причем власти страны способствуют внедрению таких технологий – Министерство иностранных дел подписало меморандум о сотрудничестве с крупнейшей европейской криптовалютной биржей WhiteBIT. В результате верификация аккаунтов на платформе сократилась с 24 часов до 1 минуты.

“Если вы находитесь в Украине или в России и хотите иметь какие-то активы, но в вашей стране много проблем, наличие криптовалюты улучшит ваше положение. У вас будет нечто, находящееся вне контроля правительства и не зависящее от банков", – подчеркнул миллиардер.

Другой факт, привлекающих инвесторов к криптовалюте – реальная возможность заработать. “Они, как правило, идут туда, где люди уже заработали деньги", – добавил миллиардер.

В то же время Рубенштейн признался, что лично он не инвестировал в криптосектор, но покупал связанные с ним компании. “Джинна выпустили из бутылки. Я не думаю, что эта индустрия исчезнет в ближайшее время", – резюмировал он.

В 1987 году Дэвид Рубинштейн стал соучредитель одной из крупнейших частных инвестиционных компаний в мире Carlyle Group. С тех пор она открыла 26 офисов по всему миру и теперь управляет капиталом в $301 млрд. Кроме этого, Рубенштейн возглавляет Совет по международным отношениям, а также является попечителем Брукингского института и Всемирного экономического форума. За свою деятельность как меценат был награжден медаль Эндрю Карнеги за благотворительность.

Как уже сообщал OBOZREVATEL, ранее другой известный криптоскептик Дэвид Хейнемейер Ханссон назвал биткоин фундаментально необходимым для западных стран. Таким образом он признал поспешным свое решение отказаться от криптовалюты.