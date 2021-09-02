Биткоин взлетел до отметки в $50 тысяч – и это еще не предел

Курс биткоина в четверг, 2 сентября, преодолел отметку в $50 тыс. За сутки стоимость главной криптовалюты увеличилась на 5.68%. При этом цена еще может значительно вырасти.

Рыночная капитализация первого в мире децентрализованного криптоактива составляет уже $941,4 млрд. Об этом свидетельствуют данные биржи CoinDesk.

По прогнозу известного криптоаналитика Вилли Ву, в ближайшие месяцы биткоин "сойдет с ума". После накоплений держатели криптовалюты заявят о своем присутствии, что значительно взвинтит курс.

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"Это макроцикл. Вы видели это на дне 2015, 2014 годов. Вы видели это частично в 2019 году, и на самом деле вы видели это в течение 2020 года, когда мы вернулись", – пояснил эксперт. Это приведет к значительному разбегу и взлету криптовалют.

В последний раз при таком разбеге, по словам Ву, биткоин подорожал в шесть раз (до $​​​​​​​60 тыс. за монету). Следующий пик ожидается уже в октябре-ноябре 2021-го, добавил эксперт.

Напомним, весной на крипторынке произошла мощная коррекция. В результате курс биткоина падал до $29 тыс. Кроме того, с ним снизилась стоимость и других альткоинов (Ethereum, Ripple и др.).

Как сообщал OBOZREVATEL, среднерыночная стоимость биткоина в начале сентября может продолжить удорожание и достичь новых максимумов. Аналитики допускают диапазон колебания цены в рамках $46-52 тыс.