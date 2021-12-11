Капитализация криптовалют, в первую очередь биткоина, в размере 2,5 трлн долларов может свидетельствовать как о ценности технологической инновации, так и об возникновении пузыря. При этом наблюдаются "завышенные оценки". Инвесторы в условиях финансовых рисков из-за появления нового штамма коронавируса начали чаще вкладывать свои средства в криптовалюты.

Об этом говорится в опубликованном на сайте МВФ анализе. Специалисты Фонда уверены, что необходимо создать международные стандарты регулирования цифровых активов так, чтобы это исключило связанные риски.

Что предлагают?

Разделить платежные инструменты криптовалют и инвестиционные.

Выдавать лицензии и контролировать тех, кто занимается цифровыми активами.

Поручить регулирование центральным банкам (в Украине это НБУ) и комиссиям, клоторые регулируют ценные бумаги.

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"Хотя рыночная капитализация практически в 2,5 трлн долларов указывает на значительную экономическую ценность основополагающих технологических инноваций вроде блокчейна, она также может указывать на возникновения пузыря в условиях завышенных оценок. Действительно, ранняя реакция на штамм “омикрон” включала значительную распродажу на рынке криптовалют", – говорится в материале.

Более того, на развивающихся рынках и в развивающихся странах появление криптовалюты может ускорить "криптоизацию" – когда эти активы заменяют национальную валюту и обходят ограничения обмена и меры по управлению капиталом.

Биткоин стоит расценивать как рисковые инвестиции в "цифровое золото", которые могут либо позволить приумножить капитал, либо же приведет к потерям потраченных средств.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, Китай ввел запрет на все операции с криптовалютой, признав незаконными все транзакции, связанные с криптоактивами. Это привело к существенному снижению курсов ряда криптовалют.