Биткоин может подорожать на выходных: какой будет стоимость

Стоимость биткоина в текущие выходные составит $45-50 тыс. В том случае, если курс закрепиться и превысит отметку в $50 тыс., следующей целью уже на грядущей неделе может стать уровень в $58 тыс. На данный момент первая криптовалюта стоит $48,7 тыс., об этом свидетельствуют данные CoinDesk.

Очень часто в выходные на криптовалютном рынке происходят сильные ценовые движения. Об этом рассказал руководитель отдела анализа данных CEX.IO Broker Юрий Мазур, сообщает "РБК-Крипто".

В свою очередь руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев считает, что в ближайшие дни стоит ожидать коррекции криптоактива. Специалист отметил, что после периода роста всегда наступает коррекция и сейчас для биткоина наступает именно такой момент.

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Как сообщал OBOZREVATEL, курс биткоина уже в 2021 году может вырасти до $100 тыс. При этом в долгосрочной перспективе стоимость первой криптовалюты может составить $500 тыс.

Цена криптовалюты не зависит от экономических факторов. Биткоин может дешеветь или дорожать на фоне заявлений крупных компаний, оценок регуляторов разных стран.