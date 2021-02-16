В Украине тарифы на газ взлетели на 22%, но европейцы платят в три раза больше, – Витренко
И.о. министра энергетики Юрий Витренко заявил, что в Украине тарифы на газ взлетели на 22%, но европейцы платят в три раза больше.
"На европейском рынке цены на газ за год выросли на 73%, а в Украине на 22%. Если мы сравним, как выросли цены, то мы увидим, что в Украине цены выросли в три раза меньше", – сообщил Витренко во вторник, 16 февраля, в ходе выступления на форуме "Украина 30. Платежка".
По его словам, если сравнивать соотношение зарплат и тарифов, то в Украине и тарифы, и зарплаты примерно в четыре раза ниже, чем в ЕС.
И.о. министра энергетики напомнил, что в апреле 2014 года "Газпром" резко поднял для Украины цену, когда страна импортировала 2/3 газа.
"Но мы смогли отстоять свою энергонезависимость. Мы знаем, что цена важна для Украины и на этом много спекуляций. Если посмотрим на цену, то благодаря тому, что отстаивали энергонезависимость, у нас получилось снизить фактическую цену в четыре раза по сравнению с тем, что предлагал "Газпром", – резюмировал Витренко.
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