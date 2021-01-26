Тимошенко дает четкую, математически обоснованную формулу уменьшения тарифов вдвое, – эксперт

Лидер партии "Батьківщина" Юлия Тимошенко – единственная из оппозиции, кто дает власти конструктивные варианты решения тарифного кризиса, при этом демонстрируя государственную позицию – ставит интересы людей выше собственных политических бонусов.

Так охарактеризовал выступление политика на заседании согласительного совета в парламенте политолог Олег Саакян в эфире "АпострофТВ". По словам эксперта, сейчас именно Тимошенко формирует политическую повестку дня и привлекает внимание общества, озвучивая конструктивные и понятные предложения преодоление тарифного кризиса.

"Можно только восхищаться, как Юлия Тимошенко мастерски играет в политическое айкидо. Она, с одной стороны, критикует власть, но с другой – дает конструктивные предложения. Сказать "мы готовы отозвать наш законопроект и подать его все вместе, мы готовы поделиться победой" – это очень сильный шаг. К тому же она отметила, что в законопроекте "Батьківщини" предусмотрено и газ украинской добычи, и транзитные мощности хранения, и 30% надбавки – то есть политик дает понятную и четко расписанную формулу. Это реально конструктивное решение", – считает политолог.

Такой подход, предполагает Саакян, не останется без внимания украинцев, утомленных от беспомощности и растерянности власти.

"На этом "Батьківщина" может набрать несколько дополнительных пунктов к рейтингу, потому что тарифная тема резонирует всем", – убежден эксперт.

Напомним, Юлия Тимошенко призвала Верховную Раду принять поданный "Батьківщиной" законопроект №1177, который позволит снизить цену газа для населения до 3 гривен за куб. Документ предусматривает направление на нужды населения газа собственной добычи с 30% рентабельностью и газа из газовых хранилищ по цене летней закупки с учетом стоимости его хранения и транспортировки.