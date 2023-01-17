Свет в Украине будут отключать целые сутки: где ограничения самые жесткие

В Украине сохраняется дефицит мощности в энергосистеме – особенно усиливающийся в утренние и вечерние часы пикового потребления. Результатом этого является необходимость применений лимитов потребления на протяжении целых суток. Превышение же их приводит к аварийным отключениям, которые 17 января уже применяются в 6 областях Украины.

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Об этом сообщили в "Укрэнерго". Там отметили: что речь идет о:

Харьковской;

Донецкой;

Днепропетровской;

Киевской;

Запорожской;

Кировоградской областях.

Какие причины возникновения дефицита

Дефицит мощности в украинской энергосистеме возник и сохраняется по причине ракетных и дроновых атак по энергетической инфраструктуре, объясняют в "Укрэнерго". Также, отмечают там, на отключения света влияют тяжелые погодные условия:

порывистый ветер;

обледенения проводов.

"Из-за неблагоприятных погодных условий в центральных регионах есть локальные отключения в сетях операторов систем распределения. Питание восстанавливается", – рассказали в компании.

Могут ли украинцы сократить дефицит своими силами

Энергетики отмечают: сокращению дефицита мощности могут поспособствовать сами украинцы. Для этого следует:

разумно потреблять электроэнергию;

пользоваться энергоемкими приборами поочередно.

Весной отключения продолжатся

В свою очередь, исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук ранее отметил, что завершение отопительного сезона в Украине, вероятнее всего, не приведет к улучшению ситуации с электроэнергией. Причина – ожидаемые весной плановые ремонтные работы, которые сейчас временно не проводятся.

"Я, честно говоря, не думаю, что ситуация принципиально улучшится. С одной стороны, будет уменьшение потребления, потому что станет теплее. Но, с другой, начнутся плановые ремонтные работы, которые сейчас не проводятся", – пояснил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в самом "Укрэнерго" отметили: ремонт поврежденной российскими атаками энергетической инфраструктуры Украины может занять годы. Одна из причин этого – многократные обстрелы одних и тех же объектов.

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