Премьер рассказал о "непростой ситуации" в энергетике и ответил, будут ли веерные отключения

В Украине, несмотря на сложной ситуации в энергетике, веерного отключения электроэнергии, о котором говорит часть экспертов, не будет.

Об этом в интервью "Интерфаксу" заявил премьер-министр Денис Шмыгаль. "Уверен, что энергосистема Украины снижение температуры пройдет стабильно. Для этого есть все предпосылки. Единственная сложность, которую сегодня испытывает энергетическая система – это низкие остатки угля на складах угольных ТЭС. В связи с этим были проведены совещания, принятые решения, в случае необходимости состоится запуск газомазутных блоков, а также перевод угольных блоков на сжигание газа", – отметил премьер.

Премьер добавил, что помимо импорта угля, в частности, из Казахстана, уголь обеспечат украинские шахты. "Единственное, есть некоторая инерционность. Когда склады были забиты, угольные шахты приостановили или сократили добычу, а сейчас начинают возобновлять ее", – отметил глава правительства, добавив, что на это необходимо некоторое время.

Сложная ситуация возникла из-за:

смещения ремонтных программ отдельных боков;

увеличения спроса на электроэнергию;

нехватки угля на складах.

"Ситуация непростая... Но и не критически сложная", – подытожил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинцев, которые имеют долги за коммунальные услуги, депутаты хотят лишить права управлять авто, выезжать за границу, пользоваться оружием и ходить на охоту.