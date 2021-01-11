Протесты вызвало необдуманное решение НКРЭКУ по тарифам на доставку газа, – экономист

Протесты против несправедливых тарифов на газ привели некомпетентность и коррумпированность чиновников НКРЭКУ при расчете платы за распределение (транспортировку) газа.

Об этом пишет экономист Борис Кушнирук в колонке на сайте издания Liga.

"Если рост цен на газ еще можно как-то объяснить морозами на европейском континенте, то несправедливость тарифов на поставку газа газораспределительных сетей – это полностью следствие некомпетентности и коррупции чиновников", – подчеркнул Кушнирук.

По его убеждению, власть на протяжении многих лет не смогла объективно рассчитать плату за транспортировку газа для населения с учетом расходов домохозяйств на проведение газовых сетей в жилых помещениях.

"Зарабатывают на этом облгазы, большинство которых контролирует Фирташ. Именно он получает прибыль от функционирования сетей, в которые не вложил ни копейки", – добавил Кушнирук.

Напомним, что в январе 2021 года "Нафтогаз" в очередной раз повысил свои цены на природный газ для населения на 14% до 7,22 грн за 1 куб. м, без учета стоимости доставки, которая с 1 января также выросла на 60-70% в зависимости от облгазов.

11 января в Офисе президента отреагировали на вопрос тарифов на газ и анонсировали их просмотр.