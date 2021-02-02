В Кривом Роге протестующие потребовали уволить руководителя теплоцентрали. Фото и видео

В Кривом Роге устроили протест под администрацией "Криворожской теплоцентрали" с требованием увольнения главы предприятия Павла Савчука.

Как сообщил "СтопКор", местные жители пожаловались, что в школах и детских садах холодно, а плата за отопление в небольшой квартире составляет около 3 тысяч гривен. Отметим, акция прошла 27 января (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

По информации активистов, внутрь администрации не пустили не только тех, кто пришел на прием к и.о. руководителя теплоцентрали, но также и председателя профсоюза Анатолия Чалого.

"Мы как представители общественности пришли поддержать людей, выразить свою гражданскую позицию и донести ситуацию до Кабмина и СМИ. Почему именно под руководством Савчука происходят эти злоупотребления, прорыв магистралей, хищения средств?" – отметил правозащитник общественной организации "Стоп коррупции" Александр Омельченко.

По информации "СтопКора", инициировал назначение Савчука заместитель председателя Фонда госимущества Украины Денис Кудин.

Активисты заявили, что за время руководства Савчука с предприятия уволили почти 1 тысячу специалистов, поэтому коллектив обратился за помощью к руководству страны и профильным ведомствам, а также к правоохранителям и Фонду госимущества.

Если требования не будут выполнены, жители пообещали сделать протест бессрочным.

Как сообщал OBOZREVATEL, Кабинет министров Украины утвердил порядок компенсации расходов на отопление электроэнергией. Часть семей сможет дополнительно получить около 1 тысячи гривен как компенсацию за отмену льготного тарифа.