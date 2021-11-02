Буславец: импорт тока из России и Беларуси – это фиаско власти

Импорт электроэнергии из Беларуси через частные компании-посредники – это очевидное фиаско власти.

Об этом заявила экс-министр энергетики Ольга Буславец, передает "Цензор.НЕТ"

"Скорее всего, импорт из Беларуси состоится на следующей неделе под эгидой частных компаний с выкупом сечения у "Энергоатома" по цене, близкой к нулю. Очередное будничное фиаско. Ожидаемый объем 400 МВт", – написала Буславец на своей странице в Facebook во вторник.

Она акцентировала, что на импорт электроэнергии из Беларуси и Российской Федерации был почему-то один из основных расчетов власти при прохождении отопительного сезона. "Надежды украинских топ-чиновников на то, что Москва побежит зарабатывать в Украине копейки, пренебрегая игрой в большую политику, не оправдались", – констатировала экс-глава Минэнерго. По словам источника агентства "Интерфакс-Украина", импорт э/э из Беларуси в ближайшее время, если начнется, то будет приблизительно до 20 ноября ограничен мощностью 200-250 МВт.

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Как сообщалось, недавно созданное частное ООО "ТЭТ групп", собственником которого является бывший глава "Д.Трейдинг" Виталий Бутенко, на суточном аукционе НЭК "Укрэнерго" выкупило 400 МВт мощности на все часы для импорта электроэнергии из Беларуси. Как свидетельствуют обнародованные на сайте НЭК результаты аукциона, еще по 2 МВт на каждый час выкупило частное ООО "Электропоставщик". Всего предлагалось 900 МВт на каждый час суток. Ранее 885 МВт мощности для импорта из Беларуси выкупила НАЭК "Энергоатом", еще 15 МВт – ООО "Электро Комьюнити". Вместе с тем по данным источников агентства, в частности, Беларусь не подтверждает "Энергоатому" объемы и графики поставок. По его мнению, это политический вопрос.